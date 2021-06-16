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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئاسة اللبنانية: عون لم يطلب تسمية وزيرين زيادة بحكومة الحريري

ميشال عون
ميشال عون

أكدت رئاسة الجمهورية اللبنانية أن الرئيس ميشال عون لم يطلب تسمية وزيرين اثنين زيادة على الوزراء الثمانية بحكومة رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، كما لم يطالب بالثلث الضامن على رغم عدم وجود ما يمنع ذلك.

 

وقال مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية في بيان له ردا علي تصريحات رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري : أمر لن نتوقف عنده في البيان الذي صدر عن الرئيس بري هو الأسلوب غير المألوف لدى دولته في التخاطب السياسي شكلاً ومضموناً.

 

وأضاف :ما يجدر التوقف عنده باستغراب، ان يلقى البيان الذي صدر أمس عن رئاسة الجمهورية ردة فعل غير متوقعة من الرئيس بري خصوصاً في ما يتعلق بموقع رئيس الجمهورية في التركيبة الوطنية التي تكرّست في وثيقة الوفاق الوطني، وما يرمز اليه من وحدة الوطن ودوره في السهر على احترام الدستور.

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وتابع البيان قائلا  : من المؤسف حقاً ان يتحدث الرئيس بري عن عدم حق رئيس الجمهورية بالحصول على وزير واحد في الحكومة مبرراً ذلك بعدم مشاركته في التصويت.

 

واستكملت الرئاسة اللبنانية بيانها قائلة : كأن البيان الصادر عن الرئيس بري أراد ان يؤكد ما بات مؤكداً بأن الهدف الحقيقي للحملات التي يتعرض لها رئيس الجمهورية هو تعطيل دوره في تكوين السلطة التنفيذية ومراقبة عملها مع السلطة التشريعية، واقصاؤه بالفعل حيناً، وبالقول احياناً، عن تحمل المسؤوليات التي القاها الدستور على عاتقه.

 

وزادت قائلة : أن يفهم الرئيس بري من بيان امس بأن رئيس الجمهورية لا يريد المبادرة التي "وافق عليها الشرق والغرب" ولا يريد الرئيس الحريري رئيساً للحكومة ويبني على هذا النهج ما هو في رأيه حق او غير حق، فإنه قمة الانكار ومجافاة الحقيقة.

 

وختم : رئيس الجمهورية تجاوب مع ارادة مجلس النواب وتم تكليف الرئيس الحريري بتشكيل الحكومة بقرار صادر عنه بعد التغاضي عن الكثير من الاساءات والتعرض للرئاسة ولشخص الرئيس والصلاحيات... كل ذلك في سبيل تسهيل تشكيل الحكومة على الرغم من محاولة ابتكار اعراف دستورية جديدة. 

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