مع السلامه ياروح قلبي.. إيمان العاصي تودع والدها برسالة مؤثرة

نشرت الفنانة إيمان العاصي عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة لها مع والدها الذي توفي صباح اليوم .

ووعدت إيمان العاصي والدها قائلة " ‬‏‪مع السلامه يا نور عيني مع السلامه ياروح قلبي هتوحشني يا بابا ادعوا لحبيبي "



وحرص مجموعة من الفنانين على التواجد مع الفنانة إيمان العاصي خلال دفنة والدها الذي أنتهت منذ قليل بمقابر العائلة بمدينة 15 مايو، ومنهم دينا فؤاد، أحمد صلاح حسني، وعزوز عادل والمؤلف محمد سيد بشير.

وكان قد كشف الفنان أحمد طلعت عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى “ فيسبوك ” ، عن وفاة والد الفنانة إيمان العاصي .

وعلق أحمد طلعت قائلاً : “ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ، والد إيمان العاصي فى ذمة الله ربنا يرحمه ويغفر له ويصبركم ”