لمنع الضوضاء.. حملة للحد من انتشار مكبرات الصوت في «التكاتك» بكفر الشيخ

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، تحت إشراف جمال ساطور، رئيس المركز والمدينة، مساء اليوم، حملة مكبرة لضبط ومصادرة مكبرات الصوت المخالفة بمركبات «التوك توك»، بشوارع المدينة، للحد من ظاهرة الضوضاء والتلوث السمعي، تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وأسفرت الحملة التي ترأسها محمد ضبعون، نائب رئيس مركز ومدينة بيلا لشئون الإشغالات والإزالات، عن ضبط والتحفظ على عدد كبير من أطقم الصوت والسماعات التى تسبب الكثير من الضوضاء والتلوث السمعي للمواطنين، بسبب تشغيلها بصوت مرتفع جداً مما يترتب علية ضرر للمواطنين ليلًا ونهارًا، خاصة كبار السن والمرضى.

وأكد رئيس المركز والمدينة، تكثيف الحملات خلال الأيام المقبلة للحد من انتشار تلك الظاهرة المسببة للإزعاج بشوارع المدينة، والتصدي لها بكل حزم، في إطار تعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بمصادرة مكبرات الصوت المخالفة التي تستخدمها مركبات التوك توك، للعمل علي راحة المواطنين والحد من التلوث السمعي.

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