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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بأطلالة أنيقة.. علي غزلان وخطيبته فرح شعبان يتألقان في أحدث ظهور

صدى البلد

شارك اليوتيوبر علي غزلان، صورة جديدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، برفقة خطيبته فرح شعبان ملكة جمال مصر لعام ٢٠١٧.

وتألقا الثنائي بأطلالة أنيقة، من فرح البلوجر الشهيرة هدير عاطف، وتفاعل معهم عدد كبير من متابعيهم عبر السوشيال ميديا، ولاقت طلتهم اعجاب الجمهور.

وكتب غزلان على الصور: " لقد وقعت في الفخ".

وشارك على غزلان وخطيبته فرح شعبان مؤخراً جلسة تصوير لمتابعيهم، وظهر فيها الثنائي في إحدى المناطق الساحلية.

وقالت فرح شعبان ملكة جمال مصر لعام ٢٠١٧ فى تصريحات، إنها اختارت الظهور فى جلسة تصوير بلوك مختلف وبفكرة جديدة بمشاركة خطيبها اليوتيوبر على غزلان حيث أوضحت أن جلسة التصوير استغرقت ٦ ساعات.

وأشارت فرح شعبان إلي أن مصر يوجد بها العديد من المناطق السياحية الجميلة والمميزة والفريدة من نوعها مؤكدة رغبتها الدائمة فى إظهار جمال بلدها من خلال جلست التصوير التي تقوم بها، لافتة إلي أن تسعي دائما لتعريف متابعيها بكافة التفاصيل المميزة الموجودة فى البلد والتي لا يوجد لها مثيل بالخارج.

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