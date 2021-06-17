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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بمكياج ناعم.. يسرا اللوزي تتألق بصورة جديدة

صدى البلد

شاركت الفنانة الشابة يسرا اللوزي، جمهورها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، صورة جديدة في أحدث ظهور.

وظهرت بإطلالة ناعمة، تبرز جمالها الطبيعي، وحرصت على لوك ميك اب بدرجات النيود، مع كحل العيون باللون الأخضر والأبيض، وتسريحة شعر مناسبة.


ولاقت إعجاب جمهورها السوشيال ميديا، ونالت العديد من التعليقات، أبرزها: القمر طل علينا- بنحبك يا أجمل أم- اللوك يجنن.


وشاركت يسرا اللوزي في مسلسل "بين السما والارض" رمضان الماضي، العمل مأخوذ عن قصة للروائي الكبير نجيب محفوظ، وتدور أحداث المسلسل حول يوم واحد لمجموعة من الأشخاص داخل المصعد الكهربائى، لكل واحد منهم حكاية مختلفة ويحدث لهم العديد من المواقف التى تجمع بين الكوميديا.

وشاركت يسرا بمسلسل "قمر هادى" أمام النجم هانى سلامة وداليا مصطفى ، والمسلسل من تأليف إسلام حافظ، وإخراج رؤوف عبدالعزيز، ومونتير عمرو عاكف، وإنتاج سينرجي.

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