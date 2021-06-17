شرب البارد فى الحر .. معلومات مثيرة عن الماء المثلج وتأثيره على الصحة

يبحث عدد كبير من الناس عن تأثير شرب البارد فى الحر ويقصدون بهذا الماء البارد والمشروبات المثلجة.

يميل الناس لـ شرب البارد فى الحر خاصة فى ساعات النهار التى تتسم بارتفاع درجات الحرارة ما يجعل الإنسان يرغب فى ترطيب جسمه وخفض حرارته بأى شكل.. ولكن هل شرب البارد فى الحر عادة صحيحة؟

توجد الكثير من الأقاويل والشائعات عن أضرار شرب البارد فى الحر وفوائده ولايعرف الناس حقيقتها.



نرصد لكم فى هذا التقرير أهم التأثيرات لـ شرب البارد فى الحر على جسم الإنسان خاصة عند تناوله على الريق أو بعد الماء الساخن.



أضرار شرب الماء البارد فى المصيف

نعرض لكم فيما يلي أبرز5 أضرار شرب الماء البارد فى المصيف .

يقيد الهضم:



يدعي بعض الخبراء أن الماء البارد وحتى المشروبات المثلجة تتسبب في تقلص الأوعية الدموية وبالتالي تسبب عسر الهضم، كما أنه يعيق العملية الطبيعية لامتصاص العناصر الغذائية أثناء الهضم مع تحويل تركيز الجسم عن الهضم لأنه يحاول تنظيم درجة حرارة جسمك ودرجة حرارة الماء، مما قد يتسبب في فقدان الماء في الواقع ويجعلك تشعر بالجفاف والضعف والإرهاق.



إن درجة حرارة الجسم الطبيعية عادة تكون 37 درجة مئوية وعندما تستهلك شيئًا من درجة حرارة منخفضة جدًا مثل الماء البارد فإن جسمك يعوضك عن طريق زيادة حرق الطاقة لتنظيم درجة الحرارة وجعلها فى المستوى الطبيعي.



هذه الطاقة الإضافية التي تُستخدم الآن لتنظيم درجة الحرارة كانت ستُستخدم في الأصل في عملية الهضم وامتصاص العناصر الغذائية ، هذا هو السبب في أنه من المستحسن دائمًا الحصول على الماء في درجة حرارة الغرفة " ماء الصنبور " حتى لاتحدث مشاكل فى الهضم .



التهاب الحلق



الماء البارد يتسبب فى زيادة فرص إصابتك بالتهاب الحلق وانسداد الأنف، و يؤدي شرب الماء المثلج ، خاصة بعد الأكل ، إلى تراكم المخاط الزائد (الغشاء المخاطي في الجهاز التنفسي) والذي يشكل الطبقة الواقية من الجهاز التنفسي، ومع ذلك عندما يصاب الجهاز بالاحتقان ، يصبح عرضة للعديد من الالتهابات الالتهابية.



يمنع تكسير الدهون

شرب الماء المثلج بعد تناول وجبة مباشرة يمنع تكسير الدهون لأنه يجعل دهون الأطعمة التي تناولتها للتو تتصلب، مما يجعل من الصعب على جسمك تكسير الدهون غير المرغوب فيها في جسمك، وتقترح الدكتور أنجو سود أخصائية التغذية في بنغالور، الالتزام بالانتظار مدة لاتقل عن 30 دقيقة بعد تناول الطعام حتى يتناول الإنسان بعض الماء.



يقلل ضربات القلب



أظهرت بعض الدراسات أيضًا أن الماء البارد قد يلعب دورًا في خفض معدل ضربات القلب.

يفترض أن شرب الماء المثلج يحفز العصب القحفي العاشر - العصب المبهم وهو يتوسط في خفض معدل ضربات القلب، وعندما تستهلك الماء البارد فإن درجات حرارة الماء المنخفضة تحفز العصب وتجعله يعمل على خفض معدل ضربات القلب مما يضر صحة الانسان



عامل الصدمة



لا يُنصح بتناول الماء البارد بعد التمرين فعند ممارسة الرياضة تتولد حرارة كبيرة فى الجسم، وإذا كنت تشرب الماء البارد بعد ذلك مباشرة فعدم تطابق درجات الحرارة قد يؤثر سلبًا على الجهاز الهضمي.



وما لايعرفه كثيرون أن الجسم لا يستطيع امتصاص الماء البارد أو المثلج وبالتالي فلا فائدة منه فهو لا يساعد الجسم فى الارتواء، هذا بالإضافة إلى أن بعض الأشخاص الذين يتناولونه يعانون من وجود آلام مزمنة في المعدة وذلك بسبب تناول الماء المثلج مباشرة بعد التمرين أو العودة من مكان شديد الحرارة أو بذل مجهود بدنى كبير ، هذا لأن الماء المثلج يأتي كصدمة للجسم فى هذه الحالة.

شرب الماء البارد على معدة خالية

يتسائل كثيرون عن تأثير شرب الماء البارد على معدة خالية على الجسم؟ .. خاصة هناك رأي شائع آخر يشير إلى أنك تختار الماء الساخن أو الدافئ على الماء البارد عند الاستيقاظ ، حيث يمكن أن يهدئ الجسم.



ولكن قامت إحدى الدراسات بمحاكاة مسيرة طويلة في الصحراء ولاحظت أن الأشخاص الذين تم إعطاؤهم ماءًا بدرجة حرارة 40 مئوية شربوا أقل من ،الذين حصلوا على مياه بلغت درجة حرارتها 15 مئوية، فإن أولئك الذين شربوا الماء البارد زادوا من معدل تناولهم بنسبة 120 ٪ ، مما قلل من خطر الإصابة بـ الجفاف.



كما يرى بعض الناس أن كوبًا من الماء البارد يحفز عملية التمثيل الغذائي لديك ، وهذا بدوره يساعدك على إنقاص المزيد من الوزن والحصول على الجسم المثالي والقوام الرشيق ،ومع ذلك هناك القليل من الجدل حول هذا الاعتقاد ويحتاج لإجراء المزيد من الأبحاث والدراسات العلمية.

وقامت دراسة حديثة بتحليل ورصد علاقة درجة حرارة الماء بالسعرات الحرارية التى يتخلص منها الجسم بسببها؟ وما إذا كان الجسم سيحرق سعرات حرارية إضافية مما يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الماء الذي تم تناوله من 15 درجة مئوية إلى 37 درجة مئوية.



وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها أن حوالي 40 ٪ من التأثير الحراري لشرب الماء البارد أو المثلج يُعزى إلى ارتفاع درجة حرارة الماء من 22 درجة مئوية إلى 37 درجة مئوية، ويمثل فقط حوالي 9 سعرات حرارية محترقة، وبغض النظر عن درجة حرارة الماء .. فقد اعتبر الباحثون أن تأثير الماء على التمثيل الغذائي كبير وتناوله بكميات كافية أمر مهم .



أما عندما يتعلق الأمر بتفضيل الماء الساخن أو البارد على الآخر فلا توجد أدلة كافية لتأكيد أو رفض أي من المعتقدات، ومع ذلك لا يبدو أن شرب الماء أول شيء في الصباح يزيد فوائده الصحية.

شرب الماء البارد والتهاب الحلق

يتحير البعض فى العلاقة بين شرب الماء البارد والتهاب الحلق ، والحقيقة أن تناول المشروبات الباردة في الصيف يتسبب في الإصابة بالعدوى هذا لأننا نميل في الصيف إلى شرب كميات أكبر من المشروبات الباردة، مما يؤدي لهجوم مستمر على الجهاز التنفسي.

تستغرق هذه العدوى بعض الوقت للتخلص منها لأن معظم الناس يتوقون إلى المشروبات المثلجة على الرغم من مرضهم مما يؤخر عملية الشفاء، والحل هو العمل على تحسين المناعة ورفع كفائتها والابتعاد عن الأطعمة والمشروبات شديدة البرودة.

توجد طريقة أخرى للوقاية من العدوى وهي تجنب شرب السوائل شديدة البرودة عند عودتك من مكان دافئ جدًا، اسمح لجسمك أن يبرد ثم اشرب المشروب ببطء مما يسمح لك بالبقاء في فمك لبعض الوقت قبل ابتلاعه و بهذه الطريقة يتم تسخين السائل قليلاً ولا يسبب ضررًا كبيرًا مثل شرب الاء البارد مباشرة.

أضرار شرب الماء البارد بعد الماء الساخن



فأما بالنسبة لـ أضرار شرب الماء البارد بعد الماء الساخن فهناك عدم تطابق في درجة الحرارة مما يؤثر سلبًا على صحة الجهاز الهضمي،و يجد الجسم صعوبة في امتصاص الماء البارد بعد التمرين، و قد يؤدي شرب الماء المثلج مباشرة بعد التمرين إلى آلام مزمنة في المعدة لأن الماء شديد البرودة يصدم الجسم.

هذا بالإضافة إلى أن شرب الماء البارد بعد الماء الساخن يتسبب فى بعض الأضرار الأخرى أهمها الام الأسنان ومشاكلها خاصة لدى من يمتكلون أسنان حساسة أو ضعيفة.

المصادر:



thehealthsite

healthline

food.ndtv