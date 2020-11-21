تناوله يوميا.. أشرب كوب ماء ساخن وشاهد ماذا يحدث لجسمك

شرب الماء ساخنًا أو باردًا ، يحافظ على صحة جسمك ورطوبته ,و يدعي بعض الناس أن الماء الساخن على وجه التحديد يمكن أن يساعد في تحسين الهضم وحتى تعزيز الاسترخاء ، مقارنة بشرب الماء البارد





ووفقا لموقع HEALTHLINE تستند معظم الفوائد الصحية للمياه الساخنة إلى التقارير القصصية ، حيث لا يوجد سوى القليل من البحث العلمي في هذا المجال ومع ذلك ، يشعر الكثير من الناس بفوائد هذا العلاج ، خاصةً أول شيء في الصباح أو قبل النوم مباشرةً.





وعند شرب المشروبات الساخنة ، توصي الأبحاث بدرجة حرارة مثالية بين 130 و 160 درجة فهرنهايت (54 و 71 درجة مئوية) ويمكن أن تتسبب درجات الحرارة الأعلى من ذلك في حدوث حروق و لتعزيز الصحة الإضافية وبعض فيتامين سي ، جرب إضافة القليل من الليمون إلى الماء الساخن لصنع ماء الليمون .









فكوب من الماء الساخن ينتج البخار قد يساعد حمل كوب من الماء الساخن وأخذ شهيق عميق من هذا البخار اللطيف في تخفيف انسداد الجيوب الأنفية وحتى تخفيف صداع الجيوب الأنفية و نظرًا لوجود أغشية مخاطية في جميع أنحاء الجيوب الأنفية والحلق ، فقد يساعد شرب الماء الساخن في تدفئة تلك المنطقة وتسكين التهاب الحلق الناجم عن تراكم المخاط.





يساعد شرب الماء في الحفاظ على حركة الجهاز الهضمي وعندما يتحرك الماء عبر معدتك وأمعائك ، يصبح الجسم أكثر قدرة على التخلص من الفضلات. ووفقا لكبار السن، قالت دراسة أجريت في 2008 أن مشروب ساخن ، مثل الشاي ، يوفر راحة سريعة ودائمة من سيلان الأنف والسعال والتهاب الحلق والتعب فكان المشروب الساخن أكثر فعالية من نفس المشروب في درجة حرارة الغرفة و





لنظرية هي أن الماء الساخن يمكن أن يذوب ويشتت الطعام الذي تناولته والذي ربما كان جسمك يعاني من صعوبة في هضمه وهناك حاجة إلى مزيد من البحث لإثبات هذه الفائدة ، على الرغم من أن دراسة 2016 أظهرت أن الماء الدافئ قد يكون له تأثيرات إيجابية على حركة الأمعاء وطرد الغازات بعد الجراحة. ويعتقد البعض أن شرب الماء الساخن فعال بشكل خاص في تنشيط الجهاز الهضمي فا





في هذه الأثناء ، إذا كنت تشعر بأن شرب الماء الساخن يساعد على الهضم ، فلا ضرر من استخدامه كعلاج و قد يؤدي عدم الحصول على كمية كافية من الماء ، ساخنًا أو باردًا ، إلى آثار سلبية على أداء الجهاز العصبي ، مما يؤثر في النهاية على الحالة المزاجية ووظيفة الدماغ.



