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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصحة العالمية تحذر من سلالة متحورة جديدة لـ كورونا تهدد أمريكا اللاتينية

سلالة متحورة جديدة
سلالة متحورة جديدة لكورونا تهدد امريكا اللاتينية

أعلنت منظمة الصحة العالمية (WHO) أن هناك "نوعًا جديدًا" لـ  كوفيد 19 يطلق عليه اسم “لامبدا”، مثير للقلق، نتج عن تحور الفيروس، موضحة أنه مثل باقي الكائنات الحية، تتطور الفيروسات للبقاء على قيد الحياة، ما يجعل القضاء عليها أكثر صعوبة.

واشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن منشأ الفيروس المتحور الجديد وهو في بيرو ويتعلق بـ 81 ٪ من الحالات المكتشفة منذ أبريل في البلاد. 

وقالت إنه تم اكتشافه لأول مرة في أغسطس 2020 وتم العثور عليه اليوم في 29 دولة وينتقل بشكل رئيسي في أمريكا الجنوبية، لاسيما في البلدان التي بها نسبة كثافة عالية ومنها بيرو وتشيلي والأرجنتين والإكوادور.

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وأضافت المنظمة أيضًا إنه بعد مراقبة هذا المتغير، رأوا أن هناك زيادة محتملة في قابلية الانتقال ومقاومة الأجسام المضادة المعادلة.

ولم تنجح تشيلي في خفض حالات العدوى ولا تزال المستشفيات في أقصى طاقتها وأصبحت بيرو الدولة ذات أعلى معدل وفيات في العالم في نهاية مايو. 

واشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن الوضع مقلق لأن فيروس كورونا المستجد تسبب في الكثير من الأضرار لأمريكا الجنوبية ولم يتمكنوا من التعافي.

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