سيارة ألمانية مستعملة بـ 80 ألف جنيه.. تعرف عليها | صور

يتجه الكثير من محبي السيارات الألمانية إلى سوق المستعمل، لما يوفره من موديلات عدة بأسعار قليلة تناسب ميزانيات فئة كبيرة من مستهلكي السيارات، والتي يمثل الشباب منها النسبة الأكبر، والسبب الأبرز هو ارتفاع أسعار السيارات الجديدة عن المستعملة.

في اطار ذلك يقدم موقع “صدى البلد” الإخباري، سعر و مواصفات سيارة فولكس فاجن بولو موديل 2001 في سوق المستعمل.

سعر ومواصفات سيارة فولكس فاجن بولو موديل 2001

تأتي سيارة فولكس فاجن بولو موديل 2001 بمحرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1400 سى سى، بقوة 80 حصان وعزم أقصى للدوران 126 نيوتن. متر، بناقل حركة ذات 5 سرعات مانوال.

كما تعتمد السيارة بولو موديل 2001 على منظومة الجر الأمامي، و تتسارع من وضع السكون حتى 100 كم/ ساعة في مدة زمنية 13.9 ثانية.

تتميز سيارة فولكس فاجن بولو موديل 2001 أنها صغيرة الحجم، و موفرة في استهلاك الوقود، مما يعني تقليل تكاليف تشغيلها، وزودت السيارة بنظام سنتر لوك، و أحزمة أمان بتقنية عالية الضبط، و جهاز انذار.

وتضم بولو موديل 2001 عدة تجهيزات منها ،مساند رأسية تضبط حسب راحة السائق، وإمكانية طي المقاعد الخلفية لزيادة سعة التخزين في الشنطة الخلفية، تكييف هواء يدوى، باور ستيرينج، وضبط عمود القيادة حسب راحة السائق، زجاج كهرباء، وبها ريموت كنترول، 5 مساند رأس، و كاسيت CD.

تتراوح أسعار سيارة فولكس فاجن بولو موديل 2001 في السوق المصري المستعمل من 80 ألف إلى 90 ألف جنيه، وفقا للحالة العامة للسيارة.

جدير بالذكر أن علامة فولكس فاجن العريقة قد ظهرت منذ عام 1937، بعدما أسسها حزب العمال الألماني، و هي ثاني أكبر مصنع للسيارات في العالم، بعد تويوتا اليابانية التي تحتل الصدارة.

و تعني كلمة فولكس فاجن بالألمانية سيارة الشعب، و تم تطويرها في فترة الزعيم النازي أدولف هتلر، و أصبحت لاحقا ثالث أكبر كيان مصنع السيارات في العالم.