أحمد مكى ينشر صورة جديدة برفقة أحمد حلمي عبر إنستجرام

شارك الفنان احمد مكى متابعيه بصورة جديدة برفقة الفنان احمد حلمى عبر خاصية ستورى بحسابه بموقع “انستجرام” .

ومن ناحية أخرى شارك الفنان أحمد حلمي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، صورة جديدة مازحاً الفنان أحمد مكي.

وكتب: "طب هات باقي العشرين جنيه اللي عليك" بصورة معدلة من أحد أفلام أحمد حلمي «ذكي شان».

وعلق الفنان أحمد حلمي في صورة سابقة، وهو يمازح مكي قائلا "احلي حاجه ف مكي ان قلبه كبير مهما ضربته بيعطف عليا".

ورد عليه الفنان احمد مكي، بصور كوميدية معلقا: “حبيبييي يا حلميييي ❤ ...”



ومن جانب آخر، وكشف الحساب الرسمي ليونيسف الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعيين الفنان أحمد حلمى سفيرا إقليميا لليونيسف عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتب الحساب : "انضموا إلينا في الترحيب بالفنان أحمد حلمي الذي تم تعيينه سفيرًا إقليميًا لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

ورد أحمد حلمى قائلا: “وأنا النهارده كمان فخرى زاد الحقيقة، مش هبقى مجرد سفير لمكتب مصر، لكن إن شاء الله الدورة الجاية دى، نحقق أكتر وأكتر، مش بس على المستوى المحلى، لكن على المستوى الإقليمى”.