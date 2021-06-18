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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد مكى ينشر صورة جديدة برفقة أحمد حلمي عبر إنستجرام

صدى البلد

شارك الفنان احمد مكى متابعيه بصورة جديدة برفقة الفنان احمد حلمى عبر خاصية ستورى بحسابه بموقع “انستجرام” .

ومن ناحية أخرى شارك الفنان أحمد حلمي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، صورة جديدة مازحاً الفنان أحمد مكي.

وكتب: "طب هات باقي العشرين جنيه اللي عليك" بصورة معدلة من أحد أفلام أحمد حلمي «ذكي شان».

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قلبه كبير مهما ضربته.. أحمد حلمي يوجه رسالة لـ مكي.. شاهد

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مع نص لذاذة الكوكب ومحدش قدي.. بشرى بصحبة أحمد حلمي وأحمد مكي.. شاهد

وعلق الفنان أحمد حلمي في صورة سابقة، وهو يمازح مكي قائلا "احلي حاجه ف مكي ان قلبه كبير مهما ضربته بيعطف عليا".

ورد عليه الفنان احمد مكي، بصور كوميدية معلقا: “حبيبييي يا حلميييي ❤ ...”

ومن جانب آخر، وكشف الحساب الرسمي ليونيسف الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعيين الفنان أحمد حلمى سفيرا إقليميا لليونيسف عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتب الحساب : "انضموا إلينا في الترحيب بالفنان أحمد حلمي الذي تم تعيينه سفيرًا إقليميًا لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

ورد أحمد حلمى قائلا: “وأنا النهارده كمان فخرى زاد الحقيقة، مش هبقى مجرد سفير لمكتب مصر، لكن إن شاء الله الدورة الجاية دى، نحقق أكتر وأكتر، مش بس على المستوى المحلى، لكن على المستوى الإقليمى”.

الفنان أحمد مكي بشري الفنان أحمد حلمى احمد مكي يونيسف الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

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