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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

بشرى لمرضى السكر .. طبيب يكشف عن التفاصيل الكاملة لـ طرح حقنة أسبوعية أمريكية جديدة |شاهد

مريض السكر
مريض السكر

قال الدكتور يحيى غانم ، أستاذ أمراض الباطنة والسكر ، معلقا على طرح علاج أمريكي جديد لمرض السكر بحقنة واحدة أسبوعيا ، إن السنوات الماضية شهدت أرضية واسعة لعلاجات مرضى السكري ، ومحاولات للتعامل مع أسباب مرض السكر ، والاتجاه لتحسين وظائف البنكرياس ، معقبا : "المشكلة في السكر ارتفاعه الكبير لفترات قد تؤدي لمضاعفات أخرى " .

وأضاف الدكتور يحيى غانم ، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج " هذا الصباح " ، والمذاع على فضائية " إكسترا نيوز " ، أن هذه الحقنة تحتوي على الكثير من الفوائد للمريض ، ومنها قدرتها على تخفيض مستوى السكر في الدم ، والتقليل من الإحساس بالجوع ، وبالتالي إنقاص الوزن .

وأوضح استشاري أمراض الباطنة أن الحقنة ليست " انسولين " ، وهي مخصصة للنوع الثاني من من  مرضى السكر ، والذين يعانون من زيادة في الوزن ، في أغلب الحالات .

وتابع أن تلك الحقنة تعمل على إفراز هرمونات بالجسم ، تساعد على تقليل إفراز السكر بالدم  ، وزيادة الإحساس بالشبع ، وتنظيم عمل الكبد .

ولفت إلى أن الحقنة لن تعفي مريض السكر من الاستمرار على نظام غذائي ورياضي معين ، خاصة أصحاب مرض السكر من النوع الثاني ، متابعا : " سعرها هينخفض عن أول طرحها  " .

اخبار التوك شو مرضى السكر مريض السكر استشاري أمراض الباطنة حقنة السكر

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