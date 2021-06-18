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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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وزير التعليم العالي يكشف حقيقة زيادة مصروفات الجامعات الحكومية

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي

أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنه لا تغيير في مصروفات الجامعات الحكومية بعد عمليات التحديث واعتماد نظام الساعات المعتمدة، وبالنسبة للجامعات التي تحتوي علي الكليات النظرية أو كليات العلوم الإنسانية التي لن تعمل بهذا النظام فإن مصروفاتها لن تتأثر أيضا.


وأوضح وزير التعليم العالي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد فايق مقدم برنامج "مصر تستطيع" والمذاع عبر قناة "دي ام سي"،: "معظم الكليات الخاصة تعمل بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة، لافتا إلى أنه جرى تدريب أعضاء هيئة التدريس على هذا النظام، بالإضافة إلى عمل الدولة المصرية على تطوير النواحي التكنولوجية، حيث كان الرئيس عبدالفتاح السيسي مستشرفا للتطور التكنولوجي على مستوى العالم وكلف بتحديث البنية التحتية المعلوماتية داخل الجامعات المصرية الحكومية المجانية، وذلك مع المستشفيات بتكلفة تبلغ 7 مليارات جنيه.


وأضاف خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي : "المجلس الأعلى للجامعات يمتلك ذراعا فنيا هو لجان القطاع التي تضم عمداء الكليات والخبراء، حيث يجتمعون شهريا لتحديد عملية تطوير المناهج بناء على التطورات العالمية، ومنها عملية التعليم المتسارع".

 

وأردف خالد عبد الغفار : "علي سبيل المثال  طلاب كليات الهندسة يجب أن يحصل على 182 ساعة معتمدة، ومن المستحيل -حسابيا- أن يحصل الطالب على هذه الفترة من الدراسة قبل إتمام 4 سنوات، ويمكن لطلاب كلية التجارة أن يحصلوا على المقررات الدراسية في عدد ساعات معتمدة يقدر بـ4 سنوات أو 3 سنوات ونصف السنة.

وأكمل: "الكرة أصبحت في ملعب المجلس الأعلى للجامعات، حيث سيجري مناقشة هذا الملف غدا، لبدء إتاحة الفرصة لكل القطاعات وكل الكليات لإعادة النظر في سنوات الدراسة، وعند تطبيق هذا الأمر، فإن من يلتحق بالجامعة على نظام يتخرج وفقا له.
 

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