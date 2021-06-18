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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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بشأن مخاطبة الناس| مفتى الجمهورية يرد على محمد حسين يعقوب ومحمد حسان..فيديو

الدكتور شوقى علام
الدكتور شوقى علام

رد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، على الشيخ محمد حسان الذى يقول إنه يخاطب الملتزمين، والشيخ محمد حسين يعقوب، الذي يقول إنه يخاطب عامة الناس.

وأضاف المفتي، خلال حواره مع برنامج "نظرة" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الاعلامى حمدى رزق،: "الإفتاء تخاطب كل إنسان وقع في مشكلة وأراد الاستبصار بالفتوى".

وأكد مفتى الجمهورية  "لا فرق بين عوام وملتزمين، وقضية الالتزام أو عدم الالتزام تأخذ إلى الاستعلاء"


سيد الاستغفار 

سيد الاستغفار .. يعد من أفضل الأدعية والأذكار التي يكفر بها الإنسان ذنوبه، وسيد الاستغفار؛ دعاء وذكر من الأذكار التي يردّدها المُسلم في الصباح والمساء، وثبت دعاء سيد الاستغفار بِما أخرجه الإمام البخاريّ في صحيحه، عن شدّاد بن أوس -رضي الله عنه- عن النبيّ -عليه الصلاة والسلام- قال: «اللَّهُمَّ أنْتَ رَبِّي، لا إلَهَ إلَّا أنْتَ، خَلَقْتَنِي وأنا عَبْدُكَ، وأنا علَى عَهْدِكَ ووَعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ، أبُوءُ لكَ بنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وأَبُوءُ لكَ بذَنْبِي فاغْفِرْ لِي، فإنَّه لا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إلَّا أنْتَ، أعُوذُ بكَ مِن شَرِّ ما صَنَعْتُ».

لماذا سمي سيد الاستغفار بهذا الاسم ؟

وسمي سيد الاستغفار بذلك لأنه يشتمل على معانٍ جليلةٍ، وعميقةٍ في مضمونه، منها:

-  الاعتراف بأن الله هو المستحقّ وحده للألوهيّة، والعبوديّة.

- الاعتراف بأنّ الله هو خلق العباد، ورازقهم، والمتصرّف في الكون.

- الإقرار بالذّنب الّذي أذنبه المسلم، وإضافته إلى نفسه.

- التّوجه الصّادق من العبد لله بأنّه راغبٌ في المغفرة، وبما أعدّ الله لعباده، وأنّه لا أحد غير الله قادرٌ على ذلك.

-  الإقرار بأنّ النّعم الحاصلة في حياة العبد جميعها من الله.


 

الشيخ محمد حسان الشيخ محمد حسين يعقوب الدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية الإفتاء

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