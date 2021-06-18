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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الاتحاد السكندري يقترب من المربع الذهبي بتوجيهات مصيلحي وتخطيط التوأم

الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري

اقترب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري من العودة للمربع الذهبي لبطولة الدوري المصري من جديد ،عقب تحقيق الفوز مساء أمس “ الخميس”، على نظيره مصر المقاصة بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ 26 .

وتمكن حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندري من استغلال فترة توقف الدوري المصري وتصحيح مسار اللاعبين والأخطاء الهجومية والدفاعية التي كان يعاني منها في اللقاءات الماضية .

وعلى الرغم  من غياب أبرز اللاعبين بسبب الإيقاف والإصابات بالإضافة إلى تعثر وصول الثنائي داميون لؤي نانا والسوري عمر الميداني"٬ من بلادهما حتى الآن بعد المشاركة مع منتخباتهم في الأجندة الدولية  تمكن حسام حسن من تحقيق الفوز على مصر المقاصة وإعادة توظيف اللاعبين بطريقة صحيحة .

وساهم محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري على بث روح المنافسة لدى لاعبي الفريق الأول  من خلال تهيئة الأجواء للجهاز الفني بقيادة حسام حسن خلال فترة التوقف للعمل على تصحيح الأخطاء الفنية قبل استئناف الدوري من جديد .

 

وأكد مصيلحي على ضرورة بث روح التنافس داخل الفريق للحصول على مكانه في التشكيل خلال خوض المباريات .

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري لمواجهة غزل المحلة  يوم 26 من الشهر الجاري ضمن منافسات الدوري المصري .

ويرغب حسام حسن في تحقيق الفوز في اللقاءات المقبلة لضمان تواجد زعيم الثغر في المربع الذهبي لبطولة الدوري المصري وإسعاد جماهير سيد البلد .

وحرص محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري على تهنئة لاعبي الفريق الأول عقب تحقيق الفوز على مصر المقاصة في لقاء أمس ، مطالبهم بضرورة التركيز الجيد في اللقاءات المقبلة من أجل ضمان التواجد في المربع الذهبي .

ويتواجد الاتحاد السكندري في المركز الخامس برصيد 37 نقطة بجدول ترتيب الدوري المصري .

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وفي سياق آخرعقد محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، مساء يوم “ الإثنين ”،جلسة حاسمة مع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن من أجل تجديد التعاقد.

وأكد محمد مصيلحي خلال الإجتماع ثقته الكاملة  وثقة مجلس الإدارة في القدرات الفنية الكبيرة للتوأم" حسام وإبراهيم حسن "، .


وأوضح محمد مصيلحي أن تواجد الجهاز الفني للفريق خلال الموسم المقبل هدف من أهداف مجلس الإدارة .

ويعقد مجلس الإدارة بنادي الاتحاد السكندري جلسة أخرى مع " التوأم " حسام وإبراهيم حسن خلال الأسبوع المقبل لحسم تفاصيل التعاقد .


واستعرض رئيس نادي الاتحاد مع التوأم"  كافة الموضوعات الخاصة بالفريق والمراكز التي من المقرر  أن يتم تدعيم صفوف الفريق بها .


وفي نهاية اللقاء أكد محمد مصيلحي تقديم كافة التدعيمات ومساندة الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة حسام حسن من أجل تحقيق طموحات جماهير زعيم الثغر .

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