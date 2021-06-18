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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد شهادته بالمحكمة

عمرو أديب: محمد حسين يعقوب بيمثل علينا

الشيخ محمد حسين يعقوب
الشيخ محمد حسين يعقوب

أكد الإعلامى عمرو أديب، تعليقا على شهادة الداعية محمد حسين يعقوب فى المحكمة بقضية “داعش إمبابة”، أنه كان يحكم مع جماعة الإخوان وعندما سأله القاضى نفى أى علاقة له بأى جماعة حتى جماعة الإخوان.

وأضاف عمرو أديب خلال برنامجه “الحكاية” المذاع عبر فضائية “إم بي سي”، أن يعقوب يتبع مبدأ التقية وهو المبدأ السائد بين الجماعات الإرهابية بنفي عمل أى شئ أيا كان حتى ولو يغضب الله لينجو بنفسه من الكفار أو المشركين.

 

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وتابع عمرو أديب: "كنت أتمنى أن يقول الصدق أمام القاضى.. الراجل ده بيمثل علينا".

وأوضح أن التقرب إلى الله لايحتاج إلى وسطة أو شيخ أو داعية، مؤكدًا أنه خطب خطبة بعد حكم الإخوان ليبارك للجماعة على تولى الرئيس الراحل مرسي.

وقال الإعلامي عمر أديب إن الشيخ محمد حسين يعقوب، ظهر وكأنه غير قادر على الكلام، وعلى عكس شخصيته وتصريحاته خلال فترة الإخوان.

فيما قال الدكتور مجدي عاشور، أن أمثال الشيخ محمد حسين يعقوب غرروا بكثير من الشباب داخل السجون.

وتابع مستشار مفتي الجمهورية أن الكذب عيب في كل مكان، فالمؤمن لا يكون كذابا، مؤكدا أن هناك شبابا دخل إلى المجهول؛ بسبب أفكار الشيخ محمد حسين يعقوب.

وأشار عاشور إلى أن مثل هؤلاء، يرون أنهم جنس، وباقي الناس من جنس آخر.

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