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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

للتطعيم.. الصحة: كشوف بأسماء المدرسين والدكاترة في وزارة التعليم العالي

خالد مجاهد
خالد مجاهد

قال الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزير الصحة لشئون الإعلام والتوعية، إنه في إطار حرص الوزارة على إتمام عملية الامتحانات الخاصة بطلاب وزارتي “التربية والتعليم، والتعليم العالي”؛ تم اعتماد نظام يقضي بتطعيم كل تلك الفئات، مع وجود خطة وقائية دائما، مما يساعد في عدم انتشار فيروس كورونا بداخل المؤسسات التعليمية.


وأضاف «مجاهد»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلاميان دينا عبد الكريم وحسام الدين حسين، المذاع على الفضائية المصرية الأولى، أنه بالنسبة لمراقبي لجان الامتحان فقد تم تأكيد ضرورة حصول تلك الفئات على لقاح فيروس كورونا: «ده المستهدف عندنا وبالفعل بنعمل ده دلوقتي، وجالنا كشوفات بأسماء المدرسين والدكاترة في وزارة التعليم العالي».

ولفت إلى أن الدولة قد التزمت بتطعيم المعلمين والأساتذة بوزارة التعليم العالي وإدراجهم وفق الفئات الأولى للحصول على لقاح ضد فيروس كورونا، مشيرا إلى أن الوزارة قد اتبعت نهجا جديدا في منع انتشار فيروس كورونا بداخل المؤسسات التعليمية كافة، عبر اتباع آلية للاكتشاف المبكر لأي من تلك الحالات التي يشتبه إصابتها، والعزل المبكر لتلك الحالة لحين تأكيد الإصابة أو نفيها.

وأكدت وزارة الصحة والسكان أن شرط الحصول لقاح كورونا هو التسجيل عبر الموقع الإلكتروني لحجز اللقاح.

وطبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية  لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

 

الخط الساخن كورونا المستجد منظمة الصحة العالمية التاسعة انتشار فيروس كورونا خالد مجاهد

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