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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أولى جلسات محاكمة رانيا يوسف بتهمة سب وقذف نزار الفارس .. اليوم

رانيا يوسف والاعلامي
رانيا يوسف والاعلامي العراقي نزار الفارس

تنظر المحكمة الاقتصادية، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة الفنانة رانيا يوسف بتهمة سب وقذف الإعلامي العراقي نزار الفارس بعد انتهاء قاضي التحضير من استيفاء الاجراءات القانونية فى الدعوى.

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وأقام المستشار هيثم عباس، بصفته وكيلا عن الإعلامي العراقي نزار الفارس دعوى قضائية ضد الفنانة رانيا يوسف، وطالب فيها بتعويض قدره 5 ملايين جنيه لما بدر منها من سب وقذف وتشهير فى حقه على مواقع التواصل الاجتماعي(السوشيال ميديا).

وجاء في الدعوى أن الإعلامي نوار الفارس أنه بارك للفنانة المصرية رانيا يوسف على حكم البراءة الصادر لها من اتهامات طالتها بعد الحلقة التي استضافها فيها في برنامجة (مع الفارس) وما تلاه ضدها من انتقادات واتهامات ولكنه فؤجى أنها تتهمة تارة بالتحرش بها وتارة أنه بلا شرف وهو ما يرفضه جملة وتفصيلا.

وأضافت أنه ينتظر حتى يبت القضاء المصري في اتهاماتها لاقتضاء حقه القانوني.

رانيا يوسف الفنانة رانيا يوسف الإعلامي العراقي نزار الفارس المحكمة الاقتصادية دعوى قضائية محاكمة الفنانة رانيا يوسف

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