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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رامى وحيد: الفنانة عبلة كامل كلمتني في موضوع الزواج أكتر من أمي..فيديو

الفنان رامى وحيد
الفنان رامى وحيد

كشف الفنان رامى وحيد، طريقته، في اختيار الأعمال الفنية التى يقدمها.

وأوضح وحيد خلال حواره برنامج "أنا وأختى" المذاع عبر قناة "صدى البلد" تقديم الإعلاميتان " أسما" و "هبه"،:"ببساطة بختار الدور الحلو وأعمله، بغض النظر عن مساحته".

وقال رامى وحيد إنه بكى 3 مرات وهو يقرأ سيناريو دوره فى مسلسل أول السطر، رغم أنه كان حلقة وحيدة.

وعن الفنانات التى يحب التمثيل معهن، قال، الفنانة عبلة كامل،معقبا:" كل شوية كانت تسألني عن عدم زواجي، وكلمتني فى موضوع الزواج أكتر من أمي".

ولعب رامي وحيد، دورا في “حكاية ورقة ضغط” شخصية المقدم هشام الغرياني، ضابط المباحث، الذي  يمثل شخصية الضابط المصري الأصيل الذي يساعد الأم الغارمة في وصل أمانة بمبلغ لم تستطع سداده ويجمع من الضباط والأمناء في قسم الشرطة لينقذ الأم من السجن، ويحقق في قضية اختفاء طفلين من والدهما المتزوج من أجنبية، فهو  مثال لشخصية الضابط المصري الوطني الذي يقف مع الحق ضد الظلم.

حكاية ورقة ضغط قصة يسري الفخراني  وسيناريو محمد الشواف وأخرجها معتز حسام وشارك رامي في بطولتها مع كل من فتحي عبد الوهاب ورشا مهدي وإيهاب فهمي وساندي علي وإيهاب ظريف ورانيا السيد .

على صعيد آخر ظهر رامي كضيف شرف مع النجم محمد رمضان في مسلسل موسى ويلعب فيه رامي شخصية مختلفة تماما عما قدمه من قبل سواء على الناحية الشكلية أو الدور نفسه.

أما موسى فهو من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج محمد سلامة وبطولة محمد رمضان وسمية الخشاب وحمدي الوزير.

الفنان رامي وحيد الاعمال الفنية الفنانة عبلة كامل عبلة كامل

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