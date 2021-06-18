مفتى الجمهورية: الانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية حرام شرعا.. فيديو

كشف الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، حكم الانضمام للجماعات الإرهابية.

وأضاف المفتي خلال حواره مع برنامج "نظرة" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي حمدي رزق،: "يحرم الانضمام للجماعة الإرهابية".

وتابع شوقي علام: "أصدرنا فتوى بحرمة الانضمام إلى جماعة الإخوان قبل ذلك؛ لأنها جماعة إرهابية، وكذا الانضمام لأي جماعة منبثقة منها".

وكان الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، قال إن دار الإفتاء بصدد إصدار موسوعة "المعلمة المصرية في العلوم الإفتائية" وهي موسوعة كاشفة عن واقع مصري وخبرة إفتائية طويلة، كما تجمع هذه المعلمة مبادئ العملية الإفتائية وأركانها.

وأضاف المفتي خلال حواره مع برنامج "نظرة" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الاعلامى حمدى رزق، أن الدعوة تسير فى منظومة منضبطة فى سياق الدولة المصرية، معقبا:" لسنا فى مجتمع بلا قانون و بلا اختصاص".

وأكد الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، أن الدعوة إلى الله من اختصاص وزارة الأوقاف المصرية والوعاظ فى الأزهر الشريف.

وطالب مفتى الجمهورية، بالرجوع إلى القانون الذى ينظم الاختصاص وإصدار تشريع قانوني ملزم بإبعاد غير المتخصصين عن مجال الدعوة والإفتاء.

وعن إطلاق كلمة شيخ على الأشخاص قال المفتى: كلمة شيخ تعني أن هذا الشخص الموصوف بها قد بلغ رتبة عالية من العلم الشرعي وَفق منهجية علمية سليمة،وهي من المصطلحات الراقية الدقيقة، ولكنها للأسف استبيحت، وأصبحت تطلق على غير المؤهلين.