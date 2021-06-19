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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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دولة آسيوية تنتج أول لقاح محلي الصنع ضد كورونا.. فيديو

كورونا
كورونا

عرضت فضائية “يورو نيوز”، تقريرا، رصد تفاصيل عن شركة تايوانية، تنتج أول لقاح محلي الصنع ضدّ فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

وأنتجت شركة "ميديجن فاكسين بيولوجيكس" في تايوان لقاحاً مضاداً لكوفيد-19، وطلبت من السلطات الصحية الموافقة عليه من أجل استخدامه في الحالات الطارئة.

وتقول "ميديجن فاكسين بيولوجيكس" إنها جاهزة لإنتاج اللقاح بأعداد كبيرة في حال حصلت على الموافقة المطلوبة.

وتشهد  تايوان  ارتفاعاً في عدد الإصابات بالفيروس وسط "اشتباك" مع بكين متعلق باللقاحات. 

واتهم مسؤولون تايوانيون، بكين، أول أمس، الأربعاء، بـ"الوقوف عائقاً بوجه تايبيه من أجل استيراد لقاحات من ألمانيا".

ومنذ أشهر تسعى تايوان للحصول على  لقاح بيونتك (فايزر) الألماني-الأمريكي، وهي تتهم الصين بالتدخل من أجل منع ذلك، فما نفت الصين الاتهام، ووصفته بـ"الفبركات".

وتعتبر بكين تايوان جزءًا لا يتجزأ منها، وهددت سابقا باستخدام الجيش إذا لزم الأمر.

ولم تعلق الشركة الألمانية حتى الآن على ما ورد في تقرير لصحيفة نيويورك تايمز الأميركية، حول تدخل صيني محتمل في مسألة الشراء. ولكن الصحيفة تضيف أن شركة صينية تقول إنها تملك الحقوق التجارية لتسويق اللقاحات التي تنتجها بيونتك، في الصين ومناطق آسيوية أخرى.

ويعد فايزر هو شريك بيونتك في الاتحاد الأوروبي وكندا والولايات المتحدة، ثمة شركة صينية اسمها "فوسون فارما"، أبرمت عقداً مع بيونتك من أجل توزيع لقاحها في الصين وهونغ كونغ وماكاو وتايوان.

ولقحت تايوان أقل من 5 بالمئة من سكانها الذين يبلغ عددهم نحو 23 مليوناً.

بكين فيروس 10 مليون اصابه بفيروس كورونا لقاحات لقاح الصين

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