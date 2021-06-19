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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك: حسم موقف فرجاني ساسي خلال 4 أيام

صدى البلد

كشف طارق جبريل أمين صندوق نادى الزمالك أن موقف التونسى فرجانى صانع العاب الفريق الأبيض سوف يحسم بشكل رسمي خلال 3 أو 4 أيام القادمة.

 

وتم تحديد موقف اللاعب فرجاني ساسي من العودة من تونس إلى القاهرة.

 

وأوضح طارق جبريل خلال تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورت 2 أن اللجنة الحالية للزمالك تسلمت خزينة النادى يوجد بها 107 آلاف جنيه فقط وتم توفير بعض رواتب العاملين وعقود اللاعبين أيضا خلال الأيام الماضية.

 

أكد الكابتن حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك أن آخر اتصال بينه وبين فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي كان قبل صدور البيان الأخير له وحتى الآن لم يصل النادي أي ردود رسمية من اللاعب أو وكيله.

وقال لبيب :” يشرفنا وجود لاعب مثل فرجاني ساسي بصفوف نادي الزمالك”.

وتابع رئيس اللجنة في تصريحات تلفزيونية:” يهمنا بقاء ساسي ولا ننشغل بكل ما يقال ونرحب بالتجديد له وسط الأطر الطبيعية وتقديره بشكل جيد لأنه أحد نجوم الفريق وليس النجم الأوحد ونرغب في بقائه لكن حتي الآن لا يوجد رد علينا”.

وكشف لبيب أن نفس الأمر بالنسبة للاعب أشرف بن شرقي وأي لاعب أخر بالفريق، مشيراً إلى أن النادي هو من يصنع النجوم ومن يرتدي فانلة الزمالك ويتألق يكون لاعب في المنتخب الوطني فالزمالك هو من يصنع النجوم وشرف لأي لاعب ارتداء فانلة الزمالك مع الاحترام لجميع الأندية الأخرى.

 

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الزمالك: حسم موقف فرجاني ساسي خلال 4 أيام

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