بإطلالة كلاسيكية .. درة تتألق في أحدث ظهور لها

نشرت الفنانة التونسية درة، صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت درة بإطلالة جذابة مرتدية بالطو أنيق وقبعة كلاسيكية، وكانت تستعيد أجواء الشتاء، حيث نالت إعجاب متابعيها.



يذكر أن الفنانة درة أعلنت عن انتهاء تصوير فيلم «الكاهن»، ونشرت عدة صور لها مع الفنان إياد نصار وفتحى عبد الوهاب ومحمود حميدة وجمال سليمان وحسين فهمى، وذلك عبر موقع “إنستجرام”.

وشاركت درة في بطولة مسلسل "بين السما والأرض" مكون من 15 حلقة، قصة نجيب محفوظ، سيناريو وحوار إسلام حافظ، إخراج محمد العدل، ويشاركها في بطولته هاني سلامة، أحمد بدير، نجلاء بدر، يسرا اللوزي، محمود الليثي، أحمد السلكاوي، ندى موسى.

ونشرت الفنانة درة فيديو جديدا لها من خلال حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت درة في الفيديو وهي تستعرض جمالها وأناقتها بإطلالة ناعمة ومكياج جذاب أبرز ملامحها الجميلة، ونالت إعجاب متابعيها.

ثمن فستان درة الأخير

وحرصت الفنانة التونسية درة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة لها خلال مشاركتها في إحدى المناسبات.

وظهرت درة في الصور بإطلالة راقية و أنيقة، حيث ارتدت فستان متوسط الطول و ذا أكمام مكشوفة باللون الأسود الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات مما كشف عن أناقتها.

وحمل فستان درة في أحدث ظهور لها توقيع مصممة الأزياء Zeena Zaki، وقد بلغ سعره 1500 درهم إماراتي.



وانتعلت درة حذاء صيفي أنيق ذا كعب عالي باللون الأسود، أكملت إطلالتها بمجموعة من الإكسسوارات العصرية و المميزة التي منحتها مظهرا جذابا و مميزا.