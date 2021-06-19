المكالمة الأخيرة.. ماذا قالت الأميرة ديانا قبل وفاتها في حادث مأساوي؟

حظي صديق الأميرة ديانا بآخر حديث معها في آخر مكالمة هاتفية لها، حيث استمع وقتها لأمنيات الأميرة المتوفاة في حادث مأساوي في باريس، وأحلامها وقلقها على أولادها الأمير ويليام والأمير هاري.

تحدث صديق الأميرة ديانا والذي يدعى "ريتشارد كاي" عن آخر مكالمة هاتفية بينهما قبل مقتلها في حادث مأساوي في باريس في فيلم وثائقي، حيث صرحت الشرطة بأن ريتشارد كاي أنه كان آخر شخص اتصلت به ديانا قبل وفاتها في عام 1997.

تحدث الصحفي عن تفاصيل المكالمة كجزء من فيلم وثائقي جديد على قناة ITV " ديانا" الذي سيتم بثه في 24 يونيو القادم، حيث قال إن الأميرة ديانا أميرة ويلز قالت له إنها تتطلع إلى العودة إلى الوطن حتى يمكن لم شملها مع طفليها الأمير وليام والأمير هاري.

يتذكر كاي قائلًا: "لقد تحدثت إليها في تلك الليلة، وأكدت الشرطة أن آخر مكالمة أجرتها كانت معي"، قال إنه شعر أن ديانا تتطلع إلى عيش فصل جديد في حياتها.

وتابع كاي: "لقد كانت يائسة بشأن محاولة بدء بداية جديدة والقيام بشيء مختلف، وأرادت العودة لرؤية أولادها"، ويحتفل الفيلم الوثائقي بحياة ديانا ويتتبع رحلتها أمام الكاميرات وبعيدًا عنها ، حيث تولت دور أميرة الشعب.

يأمل المنتجون أن يكون الفيلم الوثائقي التاريخي هو القصة النهائية لأشهر امرأة في العالم، وقالت جو كلينتون ديفيس من قناة ITV: "هذا العام يصادف عيد ميلاد ديانا الستين ، والهدف من هذا الفيلم الوثائقي التاريخي هو تقديم وصف نهائي لحياتها ، أمام الكاميرات وخلف الكواليس".

وأضافت: "من الصعب إلقاء ضوء جديد على العناصر الأكثر عاطفية، ودرامية، ومحورية في حياة ديانا، بينما ما زالت حياتها وأسرارها تتوهج بشكل ساطع، ولكن من خلال التعمق في علاقاتها مع الأصدقاء والزملاء والموظفين، فإن هدفنا هو تقديم صورة حية للمرأة التي أصبحت تُعرف باسم ملكة القلوب".

ومن المتوقع أيضًا أن يجتمع الأمير هاري والأمير ويليام معًا في يوليو لكشف النقاب عن تمثال لأمهما الراحلة ، التي توفيت عندما كانا مجرد مراهقين.

سيتم الكشف عن التمثال في حديقة Sunken Garden في قصر "كينجستون"، والتي كانت واحدة من المواقع المفضلة لـ ديانا.

وقال مصدر: "هاري قال إنه سيبذل قصارى جهده ليكون هناك، إنه يريد أن يقف مع ويليام وأن يقدم تحية مناسبة لأمهما".

