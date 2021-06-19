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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فوائد التفاح الأخضر للحامل .. تقليل التورم أبرزها

فوائد التفاح الأخضر
فوائد التفاح الأخضر للحامل

فوائد التفاح الأخضر للحامل من الأمور التي لا يعلمها كثير من الفتيات والسيدات والتي يجب مراعاتها خلال شهور الحمل، حيث تميل بعض النساء إلى تناول التفاح الأخضر أثناء الحمل كخيار صحي رائع، إن اختيار عصير التفاح الأخضر أثناء الحمل هو أيضًا قرار تتخذه العديد من الأمهات الحوامل، ويوضح  موقع parenting.firstcry، مدى روعة تناوله أثناء الحمل ..

 

 

فوائد مدهشة لتناول التفاح الاخضر للحامل


- زيادة الطاقة
يتم امتصاص الكثير من العناصر الغذائية من جسم المرأة طوال فترة الحمل لصالح الطفل بالإضافة إلى الأنشطة الأخرى، يتجلى ذلك أيضًا في شكل تدهور صحة الجلد ، حتى أنه يتسبب في ظهور حب الشباب في بعض الأحيان، ويساعد التفاح الأخضر في توفير الطاقة اللازمة للجسم واستعادة كل شيء إلى طبيعته.

 

-غني ب مضادات الأكسدة 
عندما تتشكل أي مواد أو مواد كيميائية سامة في الجسم بسبب الجذور الحرة أو انهيار الحمض النووي ، يجب إبعادها عن الأجزاء الصحية من الجسم باستخدام مضادات الأكسدة،  يوفر التفاح الأخضر هذه المواد المضادة للأكسدة بكميات كبيرة في شكل مركبات الفلافونويد والبوليفينول، كل هذا يقلل من إجهاد الأكسدة التي يعاني منها الجسم.

 

-يساعد على الهضم 
غالبًا ما تتعب النساء الحوامل من التعرض للإمساك طوال رحلتهن. في معظم الأحيان ، يرجع ذلك أساسًا إلى عدم وجود الألياف في نظامهم الغذائي. يمكن أن يكون الإمساك المتكرر ضارًا للجنين أيضًا. هذا هو السبب في أن تناول التفاح الأخضر مهم لأنه يساعد في تحفيز حركة الأمعاء وتبسيط عملية الهضم.

 

- تقليل التورم
تعاني العديد من النساء من تورم القدمين والساقين طوال فترة الحمل ، مما قد يكون مزعجًا ومؤلماً في بعض الأحيان، التفاح الأخضر غني بفيتامين C الذي يعمل كمضاد للأكسدة ويمكن أن يساعد في تخفيف التورم وتوفير الراحة التي تشتد الحاجة إليها.

 

-زيادة الشهية
على الرغم من فقدان الكثير من الطاقة ، إلا أن شهية المرأة الحامل في بعض الأحيان يمكن أن تتأثر،  يمكن أن يكون عدم التغذية ضارًا بالطفل لأنه يتطلب وجبات منتظمة وصحية طوال الوقت، أظهر تناول بعض عصير التفاح الأخضر على استعادة الشهية لدى النساء.

 

-معالجة الغثيان
تحمل المعدة أكبر وطأة في الحمل لأن البطانة الداخلية تصبح حساسة للأحماض، ينتج عن هذا في المقام الأول إحساس بالتقيؤ طوال الوقت، التفاح الأخضر حلو وحامض حسب المذاق  مما يساعد على تقليل الشعور بالغثيان عند الحمل.

 

-التحكم في سكر الدم 
تعاني العديد من النساء من مرض السكري الناجم عن الحمل والذي يمكن أن يتسبب في آثار ضارة على الطفل والأم، يمكن أن يساعد التفاح الأخضر في الحفاظ على المستويات الصحيحة من الأنسولين في الجسم،  أنها تحتوي على الألياف التي توفر قيمة للشبع وبالتالي تساعد على خفض مستويات السكر والسيطرة على مرض السكري.

 

- تقليل مخاطر الولادة المبكرة
في بعض الأحيان ، تعاني بعض الأمهات الحوامل من ظروف تفرز فيها أجسادهن مستوى مرتفع بشكل غير عادي من الصفراء،  يمكن أن تؤدي في بعض الأحيان إلى آلام المخاض ، مما يؤدي إلى الولادة المبكرة، ويساعد التفاح الأخضر في الحفاظ على إفراز الصفراء تحت السيطرة وتقليل مخاطر الولادة المبكرة.

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