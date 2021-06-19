أعراضها مختلفة..استشاري باثولوجي يلخص تهديدات سلالة "دلتا" من كورونا
قال ضياء الدين كامل، استشاري باثولوجي، إن سلالة دلتا الهندية هي المسئولة الآن في زيادة عدد الإصابات في بريطانيا والعالم بنسبة 90%، موضحا أن السلالة انتشرت فيما يقارب من 80 دولة.
وأضاف "ضياء الدين كامل" خلال مداخلته الهاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن السلالة تنتشر بوتيرة سريعة تصل إلى نسبة 100%، وذلك بسبب قدرة المتحور الجديد على الالتصاق أكثر من التحور البريطاني.
وأوضح استشاري باثولوجي: أن أعراض سلالة دلتا مختلفة عن أعراض الكورونا العادية، متابعا: أعراض دلتا تتمثل في دور برد ورشح طبيعي، مشددا على ان سلالة دلتا تتسبب في تدهور الحالة الصحية بشكل أكبر.