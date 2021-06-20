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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الذهب اليوم الأحد 20-6-2021

سعر الذهب
سعر الذهب

استقر سعر الذهب في مصر  في مستهل تعاملات اليوم الاحد  الموافق 20-6-2021، بعد ان هوي أمس بمعدل 30 جنيها علي الأقل علي مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة لدي محلات الصاغة.

 

وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 654 جنيها ,


وصل سعر الجرام من عيار 21 الأوسع انتشارا في سوق الذهب إلي 763 جنيها مقابل 798 جنيها خلال السبت الماضي بتراجع بلغ 35 جنيها.


بينما بلغ سعر الجرام من عيار 24 الأعلي فئة لنحو 872 جنيها .


وسجل سعر الجرام من عيار 14 الأدني فئة بين الذهب نحو 509 جنيها .


ووصل سعر الجنيه الذهب لنحو 6104 جنيها  و أوقية الذهب لـ 27.12 ألف جنيه و كيلو الذهب لنحو 872 ألف جنيه.

 

أسعار المصنعية والدمغة

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

 

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة؛ قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

 

وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء فى مصر أو بباقي الدول العربية.
 

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