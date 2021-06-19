لذيذة ومغذية.. طريقة عمل كفتة الأرز بالبطاطس

تعد كفتة الأرز من الأكلات التي تمتلك شعبية كبيرة ويمكن إعدادها بطرق متنوعة فيمكن تناولها مقلية أو مطبوخة أو فى صينية فى الفرن.

ويفضل البعض تناول الكفتة المطبوخة مع الصلصة حيث تمنح الشعور بالشبع ومذاقها لذيذ ، كما يفضل البعض إضافة قطع البطاطس لها لتصبح مغذية أكثر.

ونقدم لكم طريقة عمل كفتة الأرز بالبطاطس بخطوات الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة في المطبخ على قناة سي بي سي سفرة .

مقادير كفتة الأرز بالبطاطس

“ الكفتة ”

نصف كيلو لحمة مفرومة ناعمة

نصف كيلو دقيق أرز

ملح

فلفل أسود

بصل مفروم

حزمة بقدونس مفروم

حزمة شبت مفروم

حزمة كزبرة مفرومة

زيت للقلي

“ الصلصة ”

نصف كيلو بطاطس مكعبات نصف تحمير

صلصة طماطم

ثوم شرائح

زيت

ملح

فلفل أسود

ماء مغلي



طريقة عمل كفتة الأرز بالبطاطس

اخلطى جميع مكونات الكفتة جيدا ثم شكلي الكفتة وتقلى في زيت غزير وساخن ثم تضاف إلى الصلصة

الصلصة