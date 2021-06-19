الاسكان: تقنين أوضاع 30 شركة عقارية بالساحل الشمالي .. فيديو

قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إن ٣٠ شركة عقارية انتهت من إجراءات تقنين أوضاعها طبقًا للمخطط الجديد لمنطقة الساحل الشمالى الغربى، بعد انتقال ولايته إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.



وأضاف وزير الإسكان، خلال تصريحات صحفية خلال وضع حجر أساس مشروع الداون تاون بالعلمين الجديدة، أن هناك ١١٠ شركات تقدمت بأوراقها إلى اللجنة المشكلة لدراسة ملفات الأراضى، وجار حاليا التعامل مع باقى الملفات والانتهاء من دراستها فى أقرب وقت.

واعلن " الجزار"، تفاصيل مشروع الداون تاون بالعلمين الجديدة، حيث جار تنفيذ 5 أبراج سكنية كاملة التشطيب والخدمات، بمدينة العلمين الجديدة، وتتولى تنفيذها شركة «cscec» الصينية، وتطل الأبراج على بحيرة صناعية، وتضم البرج الأيقونى بارتفاع 250 مترًا بإجمالى مسطحات 465 ألف متر مربع.

وأوضح أنه من المقرر أن يتم تنفيذه خلال 45 شهرًا، و4 أبراج بارتفاع 200 متر للبرج، بإجمالى مسطحات 320 ألف متر مربع، ومن المقرر أن يتم تنفيذها خلال 39 شهرًا، وذلك على غرار أبراج منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة.