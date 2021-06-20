الزراعة : خطة طموحة للتوسع الرأسي واستنباط أصناف جديدة ذات إنتاجية عالية

استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وقدم لهم التهنئة بمناسبة مرور ثلاث سنوات على إنشائها واستعرض معهم الإنجازات التي شهدها قطاع الزراعة خلال ال7 سنوات السابقة سواء فى مجال التوسع الأفقي أو الرأسي وزيادة تنافسية الصادرات الزراعية المصرية وأيضا المبادرات التى أطلقتها الدولة المصرية في مجال الإنتاج النباتي أو الحيواني أو منتجات الألبان كما استعرض معهم موقف وسياسات تحقيق الامن الغذائي وجهود الدولة فى سبيل تحقيق الأمن وتقليل الفجوة الغذائية وأيضا برنامج الإصلاحات الهيكلية لقطاع الزراعة.





وزير الزراعة أكد أن الإنجازات الزراعية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي غير مسبوقة لأنه يعد قطاعا استراتيجيا يتعلق بالأمن الغذائي والأمن القومي إضافة الى كونه يعتبر مدخلا رئيسيا لقطاعات أخرى ، وتزايدت أهميته على المستوى المحلى والدولي بعد جائحة كورونا نظرا لدوره في توفير الاحتياجات الأساسية للشعوب وأيضا لأنه يسهم في توطين التنمية ولديه القدرة على تحقيق تنمية متوازنة واحتوائية.



وأضاف أن إنجازات مصر الزراعية شملت تنفيذ حوالي 320 مشروعا تكلفت أكثر من 40 مليار جنيه بالإضافة إلى مئات المليارات التي تم إنفاقها على البنية الأساسية ويأتي على رأس الإنجازات مشروع الدلتا الذي أطلقه الرئيس السيسي بهدف تنمية 2،2 مليون فدان متضمنة زراعة مليون فدان في المشروع بإجمالي تكلفة تقدر بحوالي 300 مليار جنيه.



القصير أشار أيضا إلى خطة التوسع الرأسي واستنباط أصناف جديدة ذات إنتاجية عالية وقصيرة العمر وتوفر المياه وتقاوم الملوحة والأمراض والتغيرات المناخية.



وأضاف أن الصادرات الزراعية المصرية شهدت نهضة غير مسبوقة، رغم ظروف جائحة كورونا خلال عام 2020 حيث بلغت ‏‏حوالي 5.2 مليون طن بقيمة قدرها ‏نحو 2.2 مليار دولار وبما يعادل 33 مليار جنيه.



وزير الزراعة استعرض أيضا مع شباب تنسيقية الاحزاب والسياسيين جهود الدولة في مشروع تحديث منظومة الري الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي لرفع كفاءة استخدام المياه ومواجهة الفقر المائي كما أنه يسهم في زيادة الإنتاجية وتخفيض مستلزمات الإنتاج وتعظيم الاستفادة من وحدتي الأرض والمياه كما شرح جهود الوزارة في مجال التحول الرقمي والتوسع في تقديم الخدمات الإلكترونية للمزارعين وايضا الإجازات التي شهدتها مصر ‏في مجال تنمية الثروة الحيوانية وتحسين السلالات والتلقيح الاصطناعي وتطوير مراكز تجميع الألبان لافتاً إلى أنه قد بلغ إجمالي تمويل البتلو 5 مليارات جنيه لأكثر من 28 ألف مستفيد لتربية وتسمين 309 ألف رأس ماشية.



‏وزير الزراعة أوضح لوفد التنسيقية إنجازات قطاع الثروة الداجنة وأكد أن مصر أصبحت تحقق الإكتفاء الذاتي من الدواجن والبيض كما أشار الى الخدمات البيطرية التي تقدمها الوزارة لصغار المزارعين والمربين وأيضا القوافل البيطرية المجانية بالإضافة إلى إنتاج الأمصال واللقاحات البيطرية.



‏واستعرض جهود و إنجازات القيادة السياسية في المشروع القومي لتنمية البحيرات وكذلك المشروعات العملاقة في مجال الثروة السمكية والمبادرات التي تسهم في رفع المعاناة عن الصيادين في العديد من المحافظات بالإضافة إلى إلقاء الزريعة في النيل لمساعدتهم في زيادة إنتاجهم من الأسماك وبالتالي تحسين مستواهم المعيشي.



وزير الزراعة تحدث أيضا عن جهود الدولة في مجال التعاون الزراعي بالقارة الأفريقية كما تناول جهود الوزارة في مجال رفع كفاءة الأصول التابعة لها وأيضا مشاركة الوزارة في مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها فخامة الرئيس لتطوير الريف المصري وأشار إلى أنه في مجال الزراعات التعاقدية لأول مرة يتم تنفيذها هذا العام في محصولي الفول الصويا وعباد الشمس.



‏القصير استعرض أيضا مع وفد التنسيقية أهم التحديات التي تواجه قطاع الزراعة ومن أهمها محدودية الأرض والمياه وتفتيت الحيازة والزيادة السكانية بالإضافة الى التغيرات المناخية.



‏وفي ختام الاجتماع وزير الزراعة طالب وفد التنسيقية بعرض مقترحاتهم في بعض القضايا التي تواجه التنمية الزراعية وعلى رأسها آليات ضبط الزيادة السكانية ومعالجة تفتت الحيازة الزراعية كما استمع إلى أسئلتهم واستفسارتهم المرتبطة بالزراعة والمزارعين.



‏وفد التنسيقية قدم الشكر لوزير الزراعة لاطلاعهم على الجهود والإنجازات التي تحققت في هذا القطاع الهام والحيوى.