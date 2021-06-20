تشغيل قسم جديد لعلاج مرضى الإدمان بـ سوهاج.. الحشيش الأكثر انتشارا بنسبة 89.2%.. والكشف على 7657 موظف بـ الجهاز الإداري بالمحافظة

مساعد وزيرة التضامن:

تقديم الخدمات العلاجية لـ 5 آلاف مريض إدمان سنويا بسوهاج وقنا مجانا‬

تنفيذ برامج توعوية عن أضرار تعاطي المخدرات لطلاب جامعة سوهاج

الكشف عن تعاطى المخدرات لـ 7657 موظفا بالجهاز الإداري بالمحافظة



شهد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج،‬ وعمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي والدكتورة منن عبد المقصود، الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة اليوم، الأحد، تشغيل قسم جديد للخط الساخن "16023” لعلاج مرضى الإدمان بمستشفى سوهاج للصحة النفسية، يتضمن 36 سريرا لتقديم الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة ليصل إجمالى عدد المراكز العلاجية التابعة والشريكة مع الخط الساخن لـ 27 مركزا في 17 محافظة، بحضور كل من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

أكثر أنواع المخدرات انتشارا

واستعرض عمرو عثمان مساعد، وزيرة التضامن الاجتماعي، ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، عدد المتعاطين بشكل منتظم، مشيرا إلى أن أكثر المواد المخدرة انتشارا الحشيش بنسبة 89.2٪ والترامادول 15.4٪ والبانجو 10.2٪ والأيفون 6.7٪ وابيتريل 2.6٪ واستروكس 1.0٪ ونسبة التعاطي المتعدد "تعاطى لكثر من مادة مخدرة" 20٪.

وفيما يتعلق بتنفيذ البرامج التوعوية وأنشطة الوقاية بمحافظة سوهاج، أوضح "عثمان" أنه خلال الفترة من شهر مارس 2021 وحتى الآن تم افتتاح "بيت التطوع" بجامعة سوهاج وتنفيذ برامج لتوعية الطلاب بأضرار تعاطى المخدرات.

وأشار إلى أنه على مدار الترم الثاني من العام الدراسى الجاري تم استهداف 5000 طالب وطالبة لحمايتهم من الوقوع فى براثن الإدمان، كما تم تدشين دورة تدريبية تضم 250 قيادة شبابية جامعية لضمهم لمتطوعي الصندوق ومشاركاتهم في تنفيذ خطة عمل الصندوق بالمحافظة، وكذلك تنفيذ برنامج لتوعية الشباب والأسر بـ 25 مركز شباب باستهداف حوالي 2400 شاب وأسرهم وتدريب 111 رائدة ريفية وتدريب 150 شابا وفتاة من مختلف مراكز المحافظة بالتعاون مع الشباب والرياضة من خلال 4 ورش عمل.

ونوه بأنه تم تدريب 70 أخصائيا نفسيا واجتماعيا بالتعاون مع التربية والتعليم وتنفيذ 12 لقاء بالتعاون مع هيئة تعليم الكبار باستهداف حوالي 1500 شخص من مدرسين محو الأمية.





وتابع تنفيذ ندوة بالتعاون مع مديرية الزراعة حول التوعية بأضرار الإدمان باستهداف 150 موظف وفلاح وتنفيذ عدد 4 مبادرات ميدانية بمدينة ومركز سوهاج استهدفت حوالي 3000 مواطن وسائق للتوعية بأضرار تعاطى المخدرات.

كما تم الكشف على 7,657 موظف بالجهاز الإداري بالمحافظة بنسبة حالات إيجابية 2.9 % ويتم ايقاف الموظف الذى يثبت تعاطيه للمواد المخدرة عن العمل وإحالته الى النيابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ،كذلك تم الكشف على 2,302 سائق حافلة مدرسية بنسبة حالات إيجابية 7% ،كما تم الكشف أيضا على 869 سائق بكمائن المرور بنسبة حالات إيجابية 2.9% ويتم تحرير محاضر وإحالتها الى النيابة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر.

وأشار عمرو عثمان إلى أن الخط الساخن لعلاج الإدمان بالصندوق تلقى 1758 طلبا علاجيا من أبناء محافظة سوهاج خلال الفترة من "1 يناير 2020 وحتى الان "، ولذلك تم التنسيق مع الأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة لبدء تشغيل فرع جديد للخط الساخن من خلال إشراف طبي من الأمانة العامة للصحة النفسية.

ونوه بأن الفرع الجديد يضم 36 سريرا بالحجز الداخلي "12 أسرّة لسحب المخدر، و24 سريرا للتأهيل"، إضافة إلي غرفة اجتماعات للتأهيل النفسي والاجتماعي "علاج جمعي "وصالة طعام، وصالة تأهيل رياضي تشمل " تنس طاولة وبرامج ترفيهية "، وملعب كرة خماسي، إضافة إلي "2" عيادة خارجية ،ومن المتوقع أن يستفيد من الخدمات العلاجية بهذا المركز ما يقرب من 5000 مريض إدمان سنوياً من أبناء محافظتي سوهاج وقنا ، وذلك علي مستوي العيادات الخارجية والحجز الداخلي.