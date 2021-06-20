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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن يدعو رئيس أفغانستان لزيارة واشنطن .. والبيت الأبيض يعلن الموعد

صدى البلد

أعلن البيت الأبيض اليوم الأحد، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن دعا الرئيس الأفغاني أشرف غني، وعبد الله عبد الله رئيس مجلس المصالحة الوطنية لزيارة الولايات المتحدة يوم الجمعة المقبل.

ومن المقرر أن يجتمع الرئيس الأمريكي جو بايدن مع القادة الأفغان لمناقشة استمرار التعاون الأمريكي الأفغاني ، وكذلك انسحاب القوات الأمريكية من البلاد.

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وتأتي الرحلة مع استمرار انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان واشتداد القتال في أفغانستان.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي،  إن " "زيارة الرئيس غني والدكتور عبدالله ستؤكد الشراكة الدائمة بين الولايات المتحدة وأفغانستان في وقت يستمر الانسحاب العسكري".

وتعتزم واشنطن سحب جميع جنودها من أفغانستان بحلول 11 سبتمبر المقبل.

بايدن أفغانستان أشرف غني رئيس مجلس المصالحة الأفغاني البيت الأبيض

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