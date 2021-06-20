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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

هل تناول الجرعة الثالثة من لقاح كورونا مهم أم لا؟

فيروس كورونا
فيروس كورونا

نشرت دراسة حديثة حول تجربة سريرية لـ فيروس كورونا هذا الأسبوع لمعرفة ما إذا كانت جرعة ثالثة من اللقاح ستوفر حماية أفضل للأشخاص ضد فيروس كورونا ، ولجمع الأدلة حول كيفية عمل اللقاحات المختلفة معًا.

 

والسيناريو المحتمل هو أنه ستكون هناك حاجة على الأرجح لجرعة ثالثة ، في مكان ما بين ستة أشهر و 12 شهرًا ، وبعد ذلك ، ستكون هناك إعادة تطعيم سنوية ضد فيروس كورونا، ولكن كل ذلك يحتاج إلى تأكيد مرة أخرى .

 

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وقال ألبرت بورلا ، الرئيس التنفيذي لشركة Pfizer ، إن الناس سيحتاجون ”على الأرجح” إلى جرعة ثالثة من لقاح فيروس كورونا في غضون 12 شهرًا من تلقي التطعيم بالكامل.

 

وقال أيضًا إنه من المحتمل أن يحتاج الناس إلى التطعيم ضد فيروس كورونا سنويا.

 

ولا يزال الباحثون لا يعرفون إلى متى تستمر الحماية ضد الفيروس بمجرد أن يتم تطعيم شخص ما بشكل كامل.

 

وقالت شركة فايزر في وقت سابق من هذا الشهر إن لقاحها Covid-19 كان فعالاً بنسبة تزيد عن 91٪ في الحماية من فيروس كورونا وأكثر من 95٪ فعال ضد المرض الشديد لمدة تصل إلى ستة أشهر بعد الجرعة الثانية، أظهر لقاح موديرنا ، الذي يستخدم تقنية مشابهة للقاح فايزر ، فعاليته العالية في ستة أشهر.

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