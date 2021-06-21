عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

فرصة للدراسة بجامعة ساساري بساردينيا في روما.. عبر هذا الرابط

المنح والبعثات
المنح والبعثات

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن إفاد المكتب الثقافى المصرى  بروما  بأن جامعة  ساسارى بساردينيا بفتح باب التقدم للتسجيل للحصول على العديد من المنح للحصول على الدكتوراه فى العديد من المجالات العلمية على النحو المعلن عنه للعام الأكاديمى 2021/2022. 

وأوضحت أنه للإطلاع على كافة شروط التقدم والتخصصات المتاحة ومواعيد تلقى طلبات التقدم الخاصة بكل تخصص الرجوع للموقع الإلكتروني، وذلك علما بأن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح.

وكان قد أفاد المكتب الثقافى المصرى  بروما  بأن جامعة ترونتو بشمال إيطاليا قد فتحت باب التقدم للحصول على منح دراسية للالتحاق ببرنامج الدكتوراه  للعام الأكاديمى 2021/2022 .

 

وأضافت أنه للإطلاع على كافة شروط التقدم والتخصصات المتاحة ومواعيد تلقى طلبات التقدم الخاصة بكل تخصص الرجوع للموقع الإلكتروني، وذلك علما بأن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه.

 

txt

هل سيتم تقليل عدد السنوات الدراسية بالجامعات؟.. وزارة التعليم العالي تجيب

- وأفاد المكتب الثقافى المصرى بروما  بأن جامعة SCUOlA NORMALE DI PISA ببيزا قد فتحت باب التقدم للحصول على منح دراسية للالتحاق ببرنامج الدكتوراه  للعام الأكاديمى 2021/2022 ومنها عدد 5 منح مخصصة للسادة الدارسين الحاصلين على شهادات جامعية من خارج إيطاليا.

 

وأشارت إلى أنه للإطلاع على كافة شروط التقدم والتخصصات المتاحة ومواعيد تلقى طلبات التقدم الخاصة بكل تخصص الرجوع للموقع الإلكتروني .

 

 

وذلك علما بأن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح.

التعليم العالي البحث العلمي مكتب الثقافى المصرى روما

ترشيحاتنا

كيا تكشف النقاب عن أحدث نسخة كهربائية بإطلالة الـ "كوبيه".. صور

استمرار حظر هواوي بأمر من محكمة فيدرالية أمريكية

أبرز تصريحات أبو الغيط مع أحمد موسى: أثيوبيا تزعم أن هناك صداما عربيا أفريقيا.. تدخل الجامعة العربية في قضية سد النهضة ليس جديدا.. الحكومة الليبية قادرة على فرض سيطرتها على الأرض

يورو 2020.. أرقام قياسية لمنتخب إيطاليا بعد تحقيقه العلامة الكاملة بدور المجموعات

هل يجوز صلاة الفجر وقت الشروق ؟.. 7 حقائق لمن استيقظ الآن

أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر21-6-2021

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد حسام ميدو ينشر صورا جديدة من إجازته الصيفية.. شاهد

الحب مش مضمون.. رامي وحيد: عبلة كامل كلمتني عن الزواج أكثر من أمي..وتركة أبويا الفنية ثقيلة جدا

احذر ترك باب غرفة الأطفال مفتوحًا أثناء نومهم.. خبيرة توضح السبب.. صور

عقوبات مغلظة .. قرار صارم من الكاف ضد الترجي بعد أحداث مباراة الأهلي

أبرز تصريحات أبو الغيط مع أحمد موسى: أثيوبيا تزعم أن هناك صداما عربيا أفريقيا.. تدخل الجامعة العربية في قضية سد النهضة ليس جديدا.. الحكومة الليبية قادرة على فرض سيطرتها على الأرض

صدمة لـ إكرامي .. مفاجأة في تشكيل بيراميدز أمام الرجاء المغربي

قرار عاجل من "الأوقاف" بشأن صلاة عيد الأضحى المبارك

تعليق غريب من بيراميدز بعد التعادل مع الرجاء المغربي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أثناء انتظار العالم لآخر بدر عملاق.. موعد ظهور قمر العسل وسبب تسميته.. صور

بزرع رحم.. ذكور الفئران تلد بدلا من الإناث في دراسة مثيرة للجدل|صور

احذر ترك باب غرفة الأطفال مفتوحًا أثناء نومهم.. خبيرة توضح السبب.. صور

فوائد حبة البركة مع العسل ..أبرزها تحسين خصوبة الرجل والمرأة وتعالج كورونا

فيديو

فيديو جراف | سرطان الجلد .. عارضة أزياء تحكي معاناتها مع المرض

السيسي تبنى أفكارها.. من هي غادة والي زوجة حسن أبو الروس؟ فيديوجراف

في يومهم العالمي.. ماذا قال الرئيس السيسي عن اللاجئين إلى مصر؟ "فيديوجراف"

سمكة السيلاكانث النادرة.. بحجم الإنسان وتتكاثر بعد الخمسين "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

دعاء علي تكتب: مدارس السوشيال ميديا للجميع

جمال قرين يكتب: 7سنوات من العرق والجهد والدم

غادة جابر تكتب: دبلوماسية مصرية قوية في 7 سنوات رغم التحديات

هبة مصطفي تكتب: المصفاه الإلكترونية

ضد المنطق.. تحت مستوى الرادار

د. سلامة عمر يكتب: الأمانة العلمية فضيلة إنسانية لحفظ حقوق الباحثين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: السبعة وعودة الصراع الأيديولوجى

المستشار أسـامة الصعيدي

لائحة إسترشادية لواضع اللائحة الإسترشادية

هويدا دويدار

ماذا سيكتب التاريخ؟

د.مجدي بدران

من أسرار العرق

د.سالم الكتبي

«بايدن» وحشد «الأطلسي» ضد الصين

أحمد فرغلى رضوان

عاش يا كابتن.. ما هذا الجمال

إسلام كمال

لا تنسوا جرائم الإستبن!

محمد خالد أبو النور - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

«التنسيقية».. ثلاثة أعوام من الإنجازات

اﻟﻤﺰﻳﺪ