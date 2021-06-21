فرصة للدراسة بجامعة ساساري بساردينيا في روما.. عبر هذا الرابط

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن إفاد المكتب الثقافى المصرى بروما بأن جامعة ساسارى بساردينيا بفتح باب التقدم للتسجيل للحصول على العديد من المنح للحصول على الدكتوراه فى العديد من المجالات العلمية على النحو المعلن عنه للعام الأكاديمى 2021/2022.

وأوضحت أنه للإطلاع على كافة شروط التقدم والتخصصات المتاحة ومواعيد تلقى طلبات التقدم الخاصة بكل تخصص الرجوع للموقع الإلكتروني، وذلك علما بأن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح.

وكان قد أفاد المكتب الثقافى المصرى بروما بأن جامعة ترونتو بشمال إيطاليا قد فتحت باب التقدم للحصول على منح دراسية للالتحاق ببرنامج الدكتوراه للعام الأكاديمى 2021/2022 .

وأضافت أنه للإطلاع على كافة شروط التقدم والتخصصات المتاحة ومواعيد تلقى طلبات التقدم الخاصة بكل تخصص الرجوع للموقع الإلكتروني، وذلك علما بأن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه.

- وأفاد المكتب الثقافى المصرى بروما بأن جامعة SCUOlA NORMALE DI PISA ببيزا قد فتحت باب التقدم للحصول على منح دراسية للالتحاق ببرنامج الدكتوراه للعام الأكاديمى 2021/2022 ومنها عدد 5 منح مخصصة للسادة الدارسين الحاصلين على شهادات جامعية من خارج إيطاليا.

وأشارت إلى أنه للإطلاع على كافة شروط التقدم والتخصصات المتاحة ومواعيد تلقى طلبات التقدم الخاصة بكل تخصص الرجوع للموقع الإلكتروني .

وذلك علما بأن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح.