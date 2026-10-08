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تفاصيل أزمة الفنان عابد العناني وأحد العاملين داخل كومباوند شهير بسبب قطع المياه
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تفاصيل أزمة الفنان عابد العناني وأحد العاملين داخل كومباوند شهير بسبب قطع المياه

الفنان عابد العناني
الفنان عابد العناني
رامي المهدي

حرر الفنان عابد العناني  محضرًا ضد أحد العاملين، وأفراد الأمن في كومباوند شهير، على خلفية تعرضه لقطع المياه عن وحدته السكنية، إلى جانب تهديده، بحسب ما ورد في البلاغ.

البايه عندما فوجئ  عابد عنان بأحد العمال، الذي اتهمه بالتسبب في إتلاف عداد المياه والمواسير الرئيسية وقطع المياه عنه لعدة أيام، أثناء قيامه بما وصفه بـ«إفساد العداد»، لافتًا إلى أنه استدعى أفراد الأمن لإخراجه لحين حضور رئيسه.

وأضاف الفنان أن العامل رفض المغادرة ووجه له تهديدات بالاعتداء عليه، مشيرًا إلى أن الواقعة حدثت أمام أفراد الأمن وكاميرات المراقبة، كما اتهم رئيس العامل بتوجيه تهديدات مماثلة له أمام عدد من الجيران.

وأشار عابد عنان إلى أنه توجه إلى قسم شرطة ثالث أكتوبر لتحرير محضر بالواقعة، موضحًا أنه ظل في انتظار حضور الأشخاص الذين اتهمهم بتهديده، قبل أن تتدخل الأجهزة الأمنية.

وأكد الفنان في تحديث لاحق عبر حسابه، أن المباحث تمكنت من الوصول إلى المتهمين، وتم التحفظ عليهم تمهيدًا لعرضهم على النيابة، معربًا عن شكره للأجهزة الأمنية.

الفنان عابد العناني اخبار الحوادث أكتوبر

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