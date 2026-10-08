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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

رانيا فريد شوقي تكشف كواليس مشاركتها في فيلم الحافي ومسلسل عمرة رمضان |خاص

الفنانة رانيا فريد شوقي
الفنانة رانيا فريد شوقي
أوركيد سامي

تستعد الفنانة رانيا فريد شوقي للعودة بقوة إلى السينما والدراما من خلال عدد من الأعمال الفنية الجديدة، من بينها فيلم «الحافي» ومسلسل «عمرة  رمضان»، مؤكدة سعادتها بالمشاركة في هذه الأعمال، ومتمنية أن تنال إعجاب الجمهور عند عرضها.

وقالت رانيا فريد شوقي، في لقاء خاص مع موقع «صدي  البلد» الإخباري، عن فيلم «الحافي»: «انتهينا من تصوير الفيلم، وهو بيتكلم عن قضية مهمة جدًا، وهي قضية الدجل والشعوذة، وبيناقش الصراع بين العلم والجهل. وبجسد خلال الأحداث شخصية دكتورة نفسية، والعمل يشهد العديد من المفاجآت والأحداث».

وعن مسلسل «عمرة  رمضان»، أوضحت أنها تواصل حاليًا تصوير العمل، وتجسد خلاله شخصية محامية تقدم استشارات قانونية عبر الإنترنت، مشيرة إلى أن المسلسل ينتمي إلى الدراما الاجتماعية، ويحمل قصة مختلفة ومميزة، ويتضمن العديد من المفاجآت.

وأكدت رانيا فريد شوقي سعادتها الكبيرة بالعمل في «الحافي» و«عمرة  رمضان»، قائلة إنها سعيدة بالتعاون مع جميع أفراد فريق العمل، ومتمنية أن تحظى الأعمال بإعجاب الجمهور عند عرضها.

رانيا فريد شوقي: حريصة على دعم ذوي الهمم

وعن حضورها السنوي لملتقى «أولادنا»، أكدت رانيا فريد شوقي أنها تحرص كل عام على المشاركة في الملتقى ودعم ذوي الهمم، معربة عن أمنيتها في تجسيد شخصية أم لطفل من ذوي الهمم في أحد الأعمال السينمائية أو الدرامية.

وأضافت أنها تحرص سنويًا على المشاركة معهم من خلال تقديم مسرحية أو أوبريت غنائي، مؤكدة أن وجودها في الملتقى يمثل دعمًا مهمًا لقضايا ذوي الهمم وتسليط الضوء على مواهبهم وقدراتهم.

رانيا فريد شوقي عن دخول بناتها مجال التمثيل: لا أمانع

وعن إمكانية دخول بناتها مجال التمثيل، قالت رانيا فريد شوقي إنها لا تمانع في خوضهن تجربة التمثيل  


https://youtube.com/shorts/yBnyt7Jic4A?si=AJeCFNedgtomhdca

الفنانة رانيا فريد شوقي اخبار الفن نجوم الفن

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