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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

عقوبات أمريكية تستهدف 22 سفينة مرتبطة بـ أسطول الظل الإيراني

وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت
وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت
خاطر عبادة

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، فرض حزمة عقوبات جديدة مرتبطة بإيران، شملت 6 أفراد و28 شركة وكياناً و22 سفينة، وفق تحديث نشره مكتب مراقبة الأصول الأجنبية "أوفاك" على موقعه الرسمي.

وطالت العقوبات شركات تعمل في الشحن وإدارة السفن والتجارة، مسجلة في عدة دول ومناطق بينها الهند وتركيا وبريطانيا والصين وهونج كونج وجزر مارشال، حيث أُدرجت ضمن قائمة الأشخاص والكيانات الخاضعين للعقوبات وتجميد الأصول.

وقالت الخزانة في بيان إن الإجراءات تستهدف تجارة ملايين البراميل من النفط الخام الإيراني والمنتجات البترولية والبتروكيماوية المتجهة إلى أسواق جنوب وشرق آسيا، مشيرة إلى أن الشركات المالكة للسفن متهمة بالعمل في قطاعي البترول والبتروكيماويات في الاقتصاد الإيراني.

وأضافت أن الإجراء الجديد "يقضي فعلياً على الغالبية العظمى من شبكة الأسطول السري المتبقية لإيران"، فيما أكد وزير الخزانة سكوت بيسنت أن الهدف هو حرمان طهران من الأموال اللازمة "لشن الحرب في المنطقة".

وكشف مسؤول في الوزارة أن إيران أوقفت عمليات تحميل وتفريغ ناقلات النفط الخام بسبب الحصار الأمريكي والعقوبات، مقدراً وجود نحو 20 مليون برميل من النفط الخام الإيراني لا تزال على متن سفن خارج نطاق الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية.

شركات شحن وتجارة ضمن القائمة

شملت العقوبات شركة "Samudra Marine Services Private Limited" الهندية وثلاثة أفراد مرتبطين بها، إضافة إلى شركة "SSPL Solutions Private Limited" الهندية وشخصين مرتبطين بها، وشركة "Noorzad Petrokimya" التركية وسعيد أحمد نورزاد المرتبط بها، إلى جانب شركات أخرى مثل "Arabianpro Materials" و"Hessonite Ship Management" و"Horizon Ship Management"، وشركات مسجلة في بريطانيا وهونج كونج وجزر مارشال، إضافة إلى شركة "Padideh Plastic Poshtiban" الإيرانية.

إدراج ناقلات وشطب أخرى

وأضاف "أوفاك" 22 سفينة إلى قائمة العقوبات، تشمل ناقلات للنفط الخام والمنتجات النفطية والغاز النفطي المسال، فضلاً عن ناقلات للأسفلت والبيتومين، ترفع أعلام دول مختلفة بينها بنما والكاميرون وجزر القمر وهندوراس وجامبيا وبالاو وتنزانيا، ومن بينها "ARGO MARIS" و"BLACK MAYA" و"GAS LUCKY" و"SHENZHEN".

وبالتزامن مع ذلك، أصدر المكتب الترخيص العام المرتبط بإيران "EE"، الذي يجيز إنهاء معاملات تشمل شركة "Samudra Marine Services Private Limited"، كما أعلن شطب سفينتي الحاويات "HAKUNA MATATA" و"PINOCCHIO" اللتين ترفعان علم ليبيريا من قائمة العقوبات.

الخزانة الأمريكية إيران تجارة النفط الإيراني أمريكا

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