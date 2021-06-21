عاقبت محكمة جنايات القاهرة حنين حسام بالسجن 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه و مودة الأدهم بالسجن 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لاتهامهما في قضية الاتجار بالبشر واستغلالهما أطفالاً في الفيديوهات.

حضرت المتهمة مودة الأدهم فتاة التيك توك في تمام الساعة الحادية ونصف من ظهر اليوم حيث تم إيداع المتهمة داخل الحجز الخلفي للمحكمة لحين بدء جلسة محاكمتها في قضية الاتجار بالبشر.



مودة الأدهم في المحكمة



في وقت سابق قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمد الجندي حجز قضية مودة الأدهم وحنين حسام بتهمة الاتجار بالبشر للحكم في جلسة ٢٠ يونيو المقبل.

حبس وغرامة



الحكم على حنين حسام ومودة الأدهم



ووجهت المتهمة مودة الأدهم، خلال جلسة المحاكمة اليوم، حديثها الي قاضي المحكمة المستشار محمد الجندي رئيس المحكمة داخل قفص الاتهام، قائلة: “اعتبرني زي بنتك يامعالي الوزير انا والله بريئة”.



وصول مودة الأدهم وتغيب حنين حسام



كانت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، برأت حنين حسام ومودة الأدهم و3 آخرين من تهمة التعدى على القيم والمبادئ الأسرية، وإلغاء حكم محكمة جنح القاهرة الاقتصادية بمعاقبتهن بالحبس سنتين وغرامة 300 ألف جنيه، وتأييد الغرامة لمودة الأدهم فقط.

وكانت تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، تفريغ الفيديوهات محل واقعة اتهام مودة الأدهم وحنين حسام و3 آخرين بتهمة الاتجار بالبشر.

وقام أحد المختصين بالمساعدات الفنية بوزارة الداخلية بالأجهزة اللازمة، بعرض الفيديوهات المضبوطة بناءً على طلب محامي المتهمة، حيث تم عرض فيديوهات خاصة بالمتهمة مودة الأدهم وهي ترقص بصحبة صديقتها على تطبيق “تيك توك”، كما تم عرض أسطوانة بها مقاطع فيديو لمدة ١٨ ثانية وهي ترقص.

ولمزيد من التفاصيل حول الحكم على حنين حسام ومودة الأدهم شاهد الفيديو التالي..