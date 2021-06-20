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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى: الإخوان انتقلوا إلى هذه الدولة بعد مغادرتهم تركيا وقطر.. فيديو

أحمد موسى
أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، إن ماليزيا تعتبر من دول النمور، معقبا: "ماليزيا دولة من الدول النمور الأسيوية".

 

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "ماليزيا حصلت على الاستقلال في الخمسينيات، وكان لديهم مشاكل ضخمة ووضع اقتصادي صعب، وبدأت النهضة الماليزية مع بداية الثمانينيات"، مردفا: "أصبحت دولة ذات وضع اقتصادي عالمي".


وأشار: "كان هناك لقاء بين وزير الخارجية المصري ونظيرة الماليزي هشام الدين حسين، وتحدث وزير الخارجية الماليزي عن الوضع الاقتصادي المصري"، موضحا: "بعض العناصر الإرهابية وتحديدا من جماعة الإخوان بدأت تنتقل إلى ماليزيا الدولة الصديقة".


وتابع: "الإخوان كانوا عايزين يأخذوا ماليزيا الدولة الصديقة كمأوى لهم بدلا من تركيا وقطر.. ومصر لا تترك الآن مكان إلا وتتحرك به، ولن تسمح لجماعة الإخوان أن تتحرك من أي مكان ضد الأمن القومي المصري والعالمي"، لافتا: "التحرك مع ماليزيا مهم بعد تحرك عناصر الإخوان".


وأوضح: "من المرات النادرة أن نجد وزير خارجية دولة يتحدث بشكل واضح عن التعاون مع المخابرات العامة، حيث أنه قال إنهم لديهم ثقة وتعاون مع المخابرات العامة المصرية، وهناك تنسيق واضح"، مؤكدا: "ما فيه دولة اليوم إلا وتتعاون مع مصر في كل حاجه، وهذا ناتج عن قوة الدولة المصرية".


 
وأشاد الإعلامي أحمد موسى، بـ أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدولة العربية، مؤكدا أنه رجل حضر مواقف صعبة في التاريخ المصري من حرب أكتوبر إلى ثورة 30 يونيو، مضيفا أن محمد أبو الغيط رجل محب لثورة 30 يونيو، وتحدث عن دعمه للثورة وهو من الرجال الذين تحدثوا وقت الشدة.


ولفت الإعلامي أحمد موسى، إلى أنه تحدث وقت الشدائد أبناء حكم الجماعة الإرهابية للبلاد، لافتا إلى أن أحمد أبو الغيط مواطن مصري يدافع عن بلد وعن العالم العربي من خلال عمله في جامعة الدول العربية.


وأكمل الإعلامي أحمد موسى، أن أحمد أبو الغيط رجل من الناس الذين نقدر مواقفهم وهو شخص محترم مدافع عن وطنة طيلة تاريخه السياسي، مستدركا أن "أبو الغيط ليس رجلا ملاوع ويقول الحقيقة دون أي مشكلة ولا يخاف ويحب وطنة".

 

ويستضيف الإعلامي أحمد موسى، أحمد أبو الغيط ، الأمين العام لجامعة الدول العربية ، فى حوار خاص مساء اليوم الأحد، ببرنامج “ على مسئوليتي ” المذاع على فضائية “ صدى البلد ” ، في الثامنة مساءً ،  للتعرف على دور جامعة الدول العربية فى دعم الوصول إلى اتفاق عادل بشأن قضية السد الأثيوبي ، وكيف يرى اتهامات إثيوبيا انحياز الجامعة العربية لمصر والسودان .


ويكشف أحمد أبو الغيط، عن توقعاته لموقف مجلس الأمن والمجتمع الدولي من أزمة السد الإثيوبي ، إلى جانب دور جامعة الدول العربية في وقف السياسات  الإسرائيلية في القدس .


ويتناول "أبو الغيط" الدور الداعم من جامعة الدول العربية للبنان للخروج من مأزقها السياسي الاقتصادي، إضافة إلى جهود جامعة الدول العربية في الدفاع عن القضايا العربية وتعزيز سبل الأمن فى المنطقة.

وزير الخارجية الإعلامي أحمد موسى الإخوان جماعة الإخوان الوضع الإقتصادى المصرى العناصر الإرهابية المخابرات العامة الدولة المصرية

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