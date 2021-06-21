عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإمارات تتضامن مع السعودية حيال هجمات الحوثيين الأخيرة على المملكة

أرشيفية
أرشيفية

أعربت دولة الإمارات، اليوم الاثنين، عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيات الحوثي، استهداف الأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة في خميس مشيط بالسعودية، من خلال طائرة بدون طيار مفخخة، اعترضتها قوات التحالف.

وأكدت الإمارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية، أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية، وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وحثت الوزارة المجتمع الدولي على أن يتخذ موقفا فوريا وحاسما لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة، وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالميين، مؤكدة أن استمرار هذه الهجمات في الآونة الأخيرة يعد تصعيدا خطيرا، ودليلاً جديداً على سعي هذه المليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأكد البيان أن أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

الإمارات.. إيقاف إصدار التأشيرات الإلكترونية الخاصة بإثيوبيا

السعودية: تقليص وجود الجيش الأمريكي لن يؤثر على قدراتنا الدفاعية

الامارات ميليشيات الحوثي السعودية خميس مشيط التحالف الهجمات الإرهابية

ترشيحاتنا

ملخص مباراة بيراميدز والرجاء المغربي في نصف نهائي الكونفدرالية

عيد الأب .. تعرف على مكانته في الإسلام ومن أين جاءت فكرة الاحتفال به

إجراء الجراحات الكبرى فى مستشفيات «التأمين الصحي الشامل».. تفاصيل

في عيد الأب.. 5 نصائح للحفاظ على صحتهم وتجنب الأمراض

يورو 2020.. ديمبلي يغيب عن موقعة فرنسا والبرتغال بسبب الإصابة

الإمارات تتضامن مع السعودية حيال هجمات الحوثيين الأخيرة على المملكة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب ينهار.. 44 جنيها انخفاض ومفاجأة في أسعار عيار 21 اليوم الإثنين في مصر

أحمد حسام ميدو ينشر صورا جديدة من إجازته الصيفية.. شاهد

امرأة في حالة ذعر بعد عثورها على قتيل تحت السجادة.. فيديو

حالة الطقس في القاهرة والمحافظات اليوم الاثنين 21 -6-2021

سعر الدولار فى البنوك اليوم الاثنين 21-6-2021

الإعلامية داليا أيمن تبكي على الهواء ..شاهد

رسميا.. بدء فصل الصيف اليوم وهذا ما سيحدث للطقس في الـ 3 أشهر القادمة

الألغام الأرضية تتسبب في وفاة الأميرة ديانا.. ما القصة؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

امرأة في حالة ذعر بعد عثورها على قتيل تحت السجادة.. فيديو

تتبعه حتى المنزل.. شاهد سنجاب بري يتعلق بطفل ويرفض الرحيل.. صور

شاهد.. لحظة ظهور قمر الفراولة النادر آخر بدر عملاق لعام 2021

أثناء انتظار العالم لآخر بدر عملاق.. موعد ظهور قمر العسل وسبب تسميته.. صور

فيديو

حبس وغرامة.. الحكم على حنين حسام ومودة الأدهم

فيديو جراف | سرطان الجلد .. عارضة أزياء تحكي معاناتها مع المرض

السيسي تبنى أفكارها.. من هي غادة والي زوجة حسن أبو الروس؟ فيديوجراف

في يومهم العالمي.. ماذا قال الرئيس السيسي عن اللاجئين إلى مصر؟ "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

دعاء علي تكتب: مدارس السوشيال ميديا للجميع

جمال قرين يكتب: 7سنوات من العرق والجهد والدم

غادة جابر تكتب: دبلوماسية مصرية قوية في 7 سنوات رغم التحديات

هبة مصطفي تكتب: المصفاه الإلكترونية

ضد المنطق.. تحت مستوى الرادار

د. سلامة عمر يكتب: الأمانة العلمية فضيلة إنسانية لحفظ حقوق الباحثين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: السبعة وعودة الصراع الأيديولوجى

المستشار أسـامة الصعيدي

لائحة إسترشادية لواضع اللائحة الإسترشادية

هويدا دويدار

ماذا سيكتب التاريخ؟

د.مجدي بدران

من أسرار العرق

د.سالم الكتبي

«بايدن» وحشد «الأطلسي» ضد الصين

أحمد فرغلى رضوان

عاش يا كابتن.. ما هذا الجمال

إسلام كمال

لا تنسوا جرائم الإستبن!

محمد خالد أبو النور - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

«التنسيقية».. ثلاثة أعوام من الإنجازات

اﻟﻤﺰﻳﺪ