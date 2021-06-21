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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

في اليوم العالمي لـ اليوجا.. ممارسة هذه التمارين تساعدك على تسهيل الولادة

فوائد اليوجا للحامل
فوائد اليوجا للحامل

يحتفي العالم اليوم في الـ 21 من يونيو بـ اليوم العالمي لـ اليوجا، وهي نهج شامل متكامل يهدف إلى مساعدتك على تحسين صحتك العقلية والعاطفية والجسدية. 

كما أثبتت الدراسات أن اليوجا يمكن أن تدعمك في جهودك لتقليل الأطعمة غير الصحية ، والتغلب على الخمول ، والإقلاع عن التبغ ، ومساعدتك في تقليل التوتر ، وتحسين التركيز ، ومكافحة الأرق ، وما إلى ذلك  . 

وتعتبر اليوجا تمرينًا آمنًا وفعالًا بشكل أساسي للنساء الحوامل ، ولا تساعد اليوجا في توفير الراحة أثناء الحمل فحسب ، بل يمكنها أيضًا المساعدة في إعداد جسمك للمخاض والولادة..

وإليكم اهم التمارين التي يمكن إعدادها في المنزل لتسهيل عملية الولادة، وفقًا لموقع boldsky…

يمكن أن تساعد وضعية الزاوية في تقوية ذراعيك وساقيك ونخاعك الشوكي وعضلات جوانب جسمك، كما أنه يساعد على زيادة مرونة العمود الفقري ويخفف آلام الظهر. 

 

في يومها العالمي.. تعرف على فوائد ممارسة اليوجا

في يومها العالمي.. اليوجا تحميك من مرض خطير

 

كيف تفعل  زاوية بوز: 

الخطوة 1: قف بشكل مستقيم مع وضع القدمين على مسافة بين الفخذين والذراعين بجانب الجسم.

 الخطوة 2: تنفس ببطء وارفع الذراع اليسرى بحيث تشير الأصابع نحو السقف. 

الخطوة 3: أخرج الزفير وانحني إلى اليمين ، أولاً من العمود الفقري ، ثم حرك حوضك إلى اليسار وانحني. 

الخطوة 4: أدر رأسك للنظر إلى راحة اليد اليسرى وقم بتصويب المرفقين. 

الخطوة 5: عندما تتنفس ، افرد جسدك وأثناء الزفير ، اسحب ذراعك الأيسر لأسفل. 

الخطوة 6: كرر مع الذراع اليمنى.

يعد وضع الفراشة أحد أفضل وضعيات اليوجا قبل الولادة المفيدة للأم الحامل ، وهو مفيد لعضلات وأربطة المنطقة البولي التناسلي ويساعد على تحسين المرونة، كما أنه يسهل إمداد منطقة الفخذ .

 كيفية القيام بوضعية الفراشة: 

الخطوة 1: اجلس على الأرض مع فرد رجليك. 

الخطوة 2: أثناء الشهيق ، اجذب قدميك نحوك ، وحافظ على باطن القدمين معًا وظهرك مستقيمًا.

 الخطوة 3: الآن ، ضع يديك على ركبتيك أو أمسك أصابع القدم. 

الخطوة 4: ابق في هذا الوضع طالما أنك مرتاح. 

الخطوة 5: أثناء الزفير ، عد إلى وضع البداية.

 القرفصاء ، يمكن أن يؤدي القيام بوضعية كرسي اليوجا إلى تحسين وتقوية العضلات السفلية في عضلات الظهر العريضة، أي أنه يساعد على تقوية أسفل الظهر والعمود الفقري والوركين ، وإعداد جسمك للولادة. 

كيفية القيام بوضعية Utkatasana أو كرسي: 

الخطوة 1: قف بشكل مستقيم على الأرض وضع قدميك بعيدًا عن بعضهما البعض. 

الخطوة 2: مدّ ذراعيك للأمام ، بحيث تكون راحتي يديك متجهة لأسفل وذراعيك مستقيمين. 

الخطوة 3: ثم ثني ركبتيك برفق وادفع حوضك للأسفل ، كما لو كنت جالسًا على كرسي. 

الخطوة 4: ابق في الوضع ، مع إبقاء عمودك الفقري مستقيماً ويديك موازية للأرض. 

الخطوة 5: حافظ على الوضع لمدة دقيقة واحدة. 

الخطوة 6: الآن للعودة إلى الوضع ، افرد ركبتيك أولاً ، متبوعًا بالشهيق ثم ارفع جسمك وزفر.

 

 

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