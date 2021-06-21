شيك ويتقن اللهجة الخليجية.. تفاصيل جديدة في سرقة حماة تامر حسني

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة تفاصيل جديدة في قيام شاب بسرقة متعلقات حماة المطرب تامر حسني أثناء تواجدها بمول العرب في أكتوبر.



وأشارت التحريات إلى أن المتهم عقب فصله من الشركة التي كان يعمل بها لجأ إلى فكرة سرقة السيدات الأغنياء خاصة كبار السن حتى يتمكن من إيهامهن بقدرته على شراء مجوهرات لهن بأسعار جيدة مستغلا إتقانه للهجة الخليجية حيث يرتدي ملابس باهظة الثمن "شيك" حتى لا يشك أحد بأمره ويستغل جلوسه مع السيدات ثم يغافلهن بسرقة هواتف ثمينة أو متعلقات شخصية ومبالغ مالية.

وكانت ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على شاب سرق حماة المطرب تامر حسني عقب لقائها في مول العرب وإيهامها بأنه رجل أعمال خليجي، حيث غافلها واستولى على هاتفها ومصوغات ذهبية من حقيبة يدها.



تلقى اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، إخطارًا من قسم شرطة أكتوبر أول، ببلاغ من حماة الفنان تامر حسني مغربية الجنسية بتعرضها للنصب والسرقة من أحد الأشخاص يدعي أنه رجل أعمال خليجي أثناء تواجدها داخل مول العرب بدائرة القسم.

شكل اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة للمباحث، فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة وتحديد هوية المتهم.



وتولى فريق البحث برئاسة العقيد فوزي عامر مفتش مباحث قطاع أكتوبر، البحث عن المتهم ونجح قبل مرور ٢٤ ساعة في تحديد هويته عقب مراجعة كاميرات المراقبة بالمول بالكامل، حيث رصدته أثناء جلوسه مع حماة تامر حسني ثم انصرافه عقب تنفيذ جريمته.



وأشارت التحريات بقيادة اللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة للمباحث إلى أن المتهم شاب في بداية العقد الثالث من العمر من منطقة السلام موظف مفصول من شركة إلكترونيات وعقب فصله لجأ لسرقة السيدات الأثرياء بعد انتحال صفة رجل أعمال إماراتي، خاصة أنه يتقن اللهجة الخليجية ويرتدي ملابس باهظة.



وكشفت التحريات عن أن المتهم يوهم ضحاياه بقدرته على شراء ألماظ ومجوهرات لهن بثمن جيد ثم يسرق متعلقاتهن في غفلة منهن وهو ما فعله مع حماة تامر حسني، حيث استغل ذهابها لدورة المياه وتركها لحقيبة يدها واستولى على هاتفها ومبلغ مالي وسلسلة وخاتم من داخل الحقيبة وفر هاربًا.



ونجحت قوة أمنية برئاسة المقدم إسلام المهداوي رئيس مباحث قسم أكتوبر أول في إلقاء القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأرشد عن الهاتف المسروق ثم أرشد عن جواهرجي باع له المصوغات المسروقة فتم استعادتها وبعرضها على حماة تامر حسني تعرفت عليها كما تعرفت على المتهم.

تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل المتهم للنيابة العامة للتحقيق.