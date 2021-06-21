اكتشف تفاصيل السلالة الجديدة لـ فيروس كورونا في الهند

مع تجاوز عدد الوفيات المرتبطة بـ فيروس كورونا في الهند 4000 حالة يوميًا ، تقول منظمة الصحة العالمية إن متغير فيروس كورونا الذي تم اكتشافه لأول مرة في تلك الدولة يثير قلقًا عالميًا.



وأضافت "إن هذا المتغير مثير للقلق على المستوى العالمي، وهناك بعض المعلومات المتاحة التي تشير إلى زيادة قابلية الانتقال."



وتشير إلى أن متغير دلتا كورونا، B.1.617 ، هو الرابع الذي أعلنت منظمة الصحة العالمية عنه، إلى جانب تلك التي تم تحديدها لأول مرة في المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا والبرازيل.



تقيد العديد من الدول ، بما في ذلك الولايات المتحدة ، السفر من وإلى الهند بسبب مخاوف من أن البديل الهندي قابل للانتقال إلى حد كبير، وتم العثور على مصاب بالبديل الهندي في منطقة خليج سان فرانسيسكو الشهر الماضي .



وقالت: "على الرغم من زيادة قابلية الانتقال التي أظهرتها بعض الدراسات الأولية ، فإننا بحاجة إلى مزيد من المعلومات حول متغير هذا الفيروس وهذا النسب وجميع السلالات الفرعية.

ويحتوي المتغير على طفرتين في البروتين الشائك ل فيروس كورونا الذي يسمح له بالارتباط بالخلايا، اكتشف مسؤولو الصحة الهنود المتغير لأول مرة الشهر الماضي، قد تكون "الطفرة المزدوجة" مصدر قلق إذا كان البديل أكثر قابلية للانتقال أو مميتًا ، لكن مسؤولي الصحة الأمريكيين لم يطلقوا عليه "نوعًا من القلق".

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن المضاعفات الأخرى للهند هي العدوى الفطرية التي تصيب الأشخاص المصابين بـ فيروس كورونا أو الذين أصيبوا به مؤخرًا .

وقالت الصحيفة: "الحالة المعروفة باسم فطار الغشاء المخاطي ، لديها معدل وفيات مرتفع وكانت موجودة في الهند قبل الوباء". "إنه ناتج عن العفن الذي يزدهر في البيئات الرطبة ويمكن أن يهاجم عبر الجهاز التنفسي ، مما قد يؤدي إلى تآكل هياكل الوجه وإلحاق الضرر بالدماغ."

على الرغم من ندرتها ، يبدو أن الحالة تؤثر على الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة ، مثل مرضى فيروس كورون ، أو الأشخاص الذين يعانون من حالات كامنة، وقالت الصحيفة إن بعض الخبراء يعتقدون أن زيادة استخدام المنشطات على المرضى في المستشفيات قد يكون السبب.

المصدر webmd