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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان: نعمل على دعم البحث العلمى.. ونولى اهتماما كبيرا بالتصنيفات الدولية

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلنت جامعة حلوان ، عن إدراجها ضمن ١٣ جامعة مصرية فى تصنيف QS  العالمي ، ضمن قائمة تشمل أفضل ١٣٠٠ جامعة عالمية، ويعد هذا التصنيف واحداً من أهم التصنيفات الجامعية على مستوى العالم من حيث الأهمية والتأثير. 

 

وقد احتلت جامعة حلوان المركز التاسع محلياً هذا العام في تصنيف مؤسسة QS العالمى.

 

وصرح الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان أن الجامعة تعمل دائما على دعم البحث العلمي ومخرجاته،  وتولي اهتماماً كبيراً بالتصنيف الدولي، نتيجة سياسات الجامعة في التطوير المستمر لآليات النهوض بالبحث العلمى، وزيادة مخصصات البحث العلمي ودعم الباحثين،. ودعم وتحسين مخرجات التصنيفات الدولية للجامعة وتنمية المعايير المطلوبة لها، ما أدى بدوره الى التميز فى مجال النشر الدولى.

 

وأشاد رئيس جامعة حلوان ، بما حققته الجامعة من تقدم ملحوظ فى التصنيفات العالمية ، موضحًا أن الجامعة تسعى دائما إلى أن تكون في صدارة التصنيفات العالمية، مضيفاً أن الجامعة تعمل على دعم وتحفيز الباحثين في كافة القطاعات الطبية والعلمية والهندسية والعلوم الانسانية لتشجيع البحث العلمي والاهتمام بالنشر الدولي الذي يعد معيارًا قويًا في تصنيف الجامعات.

 

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وفد من جامعة حلوان يبحث الإسهام في مبادرة حياة كريمة

 

جدير بالذكر ، أنه قام وفد من جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، وبرئاسة الدكتور ممدوح مهدي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بزيارة نائب محافظ الجيزة الدكتورة هند محمد أحمد عبد الحليم لبحث خطة الجامعة في الإسهام في المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

 

أبدى  الدكتور ماجد نجم سعادته بمشاركة جامعة حلوان في مبادرات قومية ، مؤكداً على استعداد الجامعة التام لخدمة الوطن والمشاركة في أي مبادرات وطنية، وتقديم كافة الإمكانات والكوادر من أجل تحقيق تنمية الوطن المستدامة وتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠، وخاصةً هذه المبادرة التي تسهم في التخفيف عن كاهل المواطنين في المناطق الأكثر احتياجا في الريف والعشوائيات، وتحقيق التنمية الشاملة و القضاء على الفقر  وتوفير حياة كريمة وفرص عمل للمواطنين والارتقاء بمستواهم الاجتماعي والاقتصادي، وتنظيم صفوف المجتمع المدني وسد الفجوات التنموية، وإحياء قيم المسئولية المجتمعية.

 

وأكد أن خطة الجامعة تأتي في إطار دور الجامعة الفعال في خدمة المجتمع وتنمية البيئة المحيطة، و المشاركة في وضع المبادرة الرئاسية الكريمة موضع التنفيذ، وهى المبادرة التى تولى عناية كبيرة بالتنمية الشاملة للمجتمعات الريفية من مختلف الزوايا لتوفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين في القرى المختلفة.

جامعة حلوان الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان البحث العلمي دعم الباحثين

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