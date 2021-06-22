لا أستطيع الانتظار.. كريم فهمي يروج لـ فيلم العارف

روَّج الفنان كريم فهمي، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، لـ فيلم العارف، والذي يجسد بطولته، شقيقه، أحمد فهمي، بالاشتراك مع الفنان أحمد عز، حيث نشر كريم فهمي “بوستر” الفيلم، وعلق عليه: "لا أستطيع الانتظار".



وأعلنت الشركة المنتجة، عن طرح فيلم العارف، بداية من يوم 14 من الشهر القادم، حيث ظهر جميع أبطال الفيلم فى العمل، وسيطر “الأكشن” عليه بشكل كبير.

"العارف" بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح وعدد آخر من النجوم كضيوف شرف على رأسهم محمد ممدوح تايسون.

معلومات عن فيلم العارف

تمكن فريق عمل فيلم “العارف.. عودة يونس”، من لفت الانظار بمجرد طرح بوسترات العمل، وفى السطور التالية نرصد أبرز المعلومات عن العمل عقب طرح البرومو الخاص به :

1- فيلم " العارف .. عودة يونس " بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح وعدد آخر من النجوم كضيوف شرف على رأسهم محمد ممدوح تايسون.

2- إخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة سينرجي ومن تأليف محمد سيد بشير .

3- تم تصوير الفيلم بين 4 دول هى مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا .



4- استخدم الفنان أحمد فهمي خدعة للترويج للعمل حيث اوهم متابعيه ان حسابه الشخصى تم اخترافه ، نظراً لانه يلعب دور هاكر داخل أحداث الفيلم .

5- يبتعد أحمد فهمى فى فيلم العارف عن اللون الكوميدى .

6- استعانة الشركة المنتجة بأربعة مصممين عالميين لتنفيذ المشاهد الخطرة، وتم الانتهاء من تصوير آخر مشاهده الشهر الماضى.

7- العمل من المقرر طرحه يوم 14 من الشهر القادم .