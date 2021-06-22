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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مطالب في البرلمان التونسي باستقالة الغنوشي ومشيشي من منصبيهما

راشد الغنوشي وهشام
راشد الغنوشي وهشام مشيشي

دعت الكتلة الديمقراطية في البرلمان التونسي، إلى استقالة كل من رئيس البرلمان راشد الغنوشي، ورئيس الحكومة هشام مشيشي، تمهيداً لحل الأزمة السياسية الخانقة في تونس.

 

واعتبر النائب محمد عمار رئيس الكتلة التي تضم 38 نائبًا، أمس الاثنين، عبر صفحته على موقع “فيسبوك” أن تونس تعيش حالياً “أحلك أزماتها الاقتصادية والاجتماعية والصحية والسياسية”، مقترحاً على من سماهم الفاعلين السياسيين، “خارطة طريق لتجاوز هذه الأزمات”.

 

وتصدرت خارطة الطريق التي طرحها عمار، استقالة المشيشي، مقترحاً ثلاثة أسماء يختار الرئيس قيس سعيّد من بينها، “الشخصية الأقدر لتكوين حكومة مصغرة تكون أولويتها اقتصادية صحية”.

 

أما ثاني أبرز المطالبات، فتتمثل في استقالة زعيم حركة النهضة الإخواني، راشد الغنوشي من رئاسة البرلمان، على أن يتفرغ البرلمان خلال الفترة المقبلة لتعديل النظام الانتخابي والسياسي. 

 

وتتقاطع تصورات الكتلة الديمقراطية المعارضة والمتكونة من نواب حزبي التيار الديمقراطي وحركة الشعب، مع مطالبة سعيد “بإدراج تغيير النظام السياسي والنظام الانتخابي ضمن أجندة الحوار الوطني”.

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