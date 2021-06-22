رسالة أمريكية عاجلة للمشاركين بمؤتمر "برلين 2" حول ليبيا

طرد المرتزقة..

دعت السفارة الأمريكية لدى ليبيا، اليوم الثلاثاء، مندوبي مؤتمر “برلين 2” والممثلين الليبيين، إلى التعهد بالتزامات ثابتة؛ تمهد الطريق أمام السيادة الليبية، وإجراء انتخابات تاريخية في ديسمبر.

وقالت السفارة الأمريكية، في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، إن “التقدم الملحوظ يتطلب الوحدة الوطنية وسحب القوات الأجنبية”.

أمريكا: 60% من الليبيين يخططون للتصويت في الانتخابات الوطنية

وأضافت أن ما يقارب الـ 60% من الليبيين يخططون للتصويت في الانتخابات الوطنية، و70٪ منهم متفائلون بشأن نجاح انتخابات ديسمبر، و2/3 يرفضون التأجيل إلى ما بعد عام 2021.

وتابعت “رغبة الليبيين في انتخاب حكومتهم المقبلة وطنية بحق”.

وأوضحت السفارة أن الممثلين الليبيين سينضمون هذا الأسبوع إلى المجتمع الدولي في برلين 2 لدفع تقدم ملموس نحو الانتخابات الوطنية واستعادة السيادة الليبية.

وتابعت: “تُظهر استطلاعات الرأي التي أجرتها السفارة الأمريكية / الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، الطلب الليبي الغامر للسلام والوحدة والانتخابات”.

