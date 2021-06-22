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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

أمراض تسبب الغرغرينا في القدم.. احذر منها

مرض السكري
مرض السكري

أكد الدكتور وليد الدالى أستاذ جراحات الأوعية الدموية وعلاج القدم السكرى، أن مرضى السكري أكثر عرضة للإصابة باغرغرينا، لكن هناك عديد من الأمراض التي قد تسبب أيضاً الغرغرينا وهي أمراض الأوعية الدموية نتيجة نقص تدفق الدم إلى اجزاء الجسم خاصة الأطراف، تشمل هذه الأمراض تصلب الشرايين وجلطات الدم.

وقال الدالى، من ضمن الأسباب المرتبطة بمرض الغرغرينا هى الإصابات الكبيرة والخطيرة خاصة الإصابات التي تكون عميقة في الجلد والأنسجة وتسبب القرح أو تسبب تأثيراً على تدفق الدم في المنطقة المصابة، ويعتبر التدخين من عوامل الخطر التي تزيد من نسب احتمالية الإصابة بالغرغرينا، والسمنة والتى ترتبط بالسكري والأوعية الدموية وتصلب الشرايين نتيجة الضغط عليها ومنع الدم من التدفق بشكل طبيعي.

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لمرضى السكرى.. أفضل ريجيم يساعدك فى إنقاص وزنك

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هل شرب الحليب يسبب مرض السكري؟

وتابع، يمكن أن يتسبب ارتفاع السكر في الدم في نهاية المطاف إلى تلف الأوعية الدموية؛ مما يقلل من تدفق الدم إلى جزء من الجسم أو يعوقه، بالإضافة الى العلاج الكيميائي، وسوء التغذية، وفشل الكليتين.

وأضاف، تزداد دائماً فرص إصابة مرضى السكري بالغرغرينا نتيجة ارتفاع نسبة السكر في الدم والتي قد تسبب عادة تلف في الأعصاب فيصعب معها الإحساس بالالم في حالة الإصابة في الجسم وبالتالي تصبح قابلية التعرض للجروح والإصابات أكبر، والتأثير على الاوعية الدموية مما يعني قلة ضخ الدم إلى القدمين وبالتالي يقلل من وصول الخلايا المكافحة للالتهابات إلى القدمين، ما يجعل أي جرح في تلك المنطقة أبطأ في وتيرة الشفاء، وأكثر عرضة للالتهاب.

الغرغرينا السكري مرضى السكري وليد الدالي أستاذ جراحات الأوعية الدموية

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