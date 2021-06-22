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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير الاتصالات : انتهينا من التطبيقات الخاصة بكل وزارة للانتقال للعاصمة الإدارية

صدى البلد

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه يجري الآن أرشفة المستندات الموجودة بالدولة المصرية ، مؤكدا أنه يوجد ملفات تحوي مليار ورقة وتجري أعمال الفهرسة والارشفة وفقا لأسلوب عملي حديث.

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وأضاف طلعت، خلال تصريحات لبرنامج “مساء دي ام سي” عبر فضائية “دي ام سي” أنه يجرى الأن بناء تطبيقات حديثة  ويتم العمل بها بهيئات الدولة.

 

وتابع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنه، لدينا أكثر من 700 تطبيق متخصص للوزارات والجهات الحكومية.

 

وأشار طلعت إلى أنه انتهينا من التطبيقات الخاصة بكل وزارة،  ويجرى حاليا تدريب الموظفين للانتقال للعاصمة الإدارية، مؤكدا أنه سيكون هناك مركز بيانات موحد للحكومة عند الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة. 
 

 

قال عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إن خدمة تجديد رخص السيارات أصبحت متاحة الآن بشكل فعال على منصة مصر الرقمية، وكذلك خدمة البطاقات التموينية وتفعيلها، منوها إلى أن منصة مصر تتيح خدمة التوكيلات إلكترونيا أيضا.


وأضاف "عمرو طلعت" أن في حالة عمل توكيل على المنصة يجب على المواطن التوجه إلى مكتب التوثيق من أجل التأكد من شخصيته فقط، متابعا:" الناس اللي مش هتقدر تتعامل مع المنصة ممكن تتواصل معانا على الرقم 15999 وعلى الفور سيتواصل معهم زميل يتابع التسجيل على المنصة".

 

وأوضح وزير الاتصالات، أن اجتماعه مع وزير السياحة كان في إطار متابعة بروتوكولات التعاون التي تتم بين الوزارتين، موضحا أن الاجتماع تناول الحديث عن المجهود المشترك الخاص بإعداد وزارة السياحة إلى العاصمة الجديدة.
 

وأكد  أن وزارة الاتصالات تقوم بالعديد من الاجتماعات مع الوزارات المختلفة من أجل متابعة تطورات انتقال الوزارة إلى العاصمة الإدارية، مشددا على أن الوزارات ستنتقل إلكترونيا فقط ولا وجود للخدمات الورقية داخل وزارات العاصمة الجديدة.

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