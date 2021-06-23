معاهد التمريض تتصدر المشهد التعليمي في أسوان بسبب جائحة كورونا .. التفاصيل

كشفت إيمان أحمد ، كبير مدرسي التمريض بمحافظ أسوان، أسباب ارتفاع أسهم مدارس التمريض في محافظة أسوان، مؤكدة أن معاهد التمريض تتصدر المشهد التعليمي في أسوان بسبب جائحة كورونا.



وأضافت أحمد، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولي للتليفزيون المصري، مساء يوم الثلاثاء، أن جائحة كورونا كشفت أهمية التمريض، متابعة أن حدثت خلال الفترة الأخيرة طفرة في التمريض وبدأ الكثيرون الذهاب لمعاهد وكليات التمريض.



وأكدت إيمان أحمد ، كبير مدرسي التمريض بمحافظ أسوان، أن وزارة الصحة توفر فرص عمل للحاصلين على المؤهلات الصحية، مشيرة إلى أن هناك إقبالاً غير عادي على مدارس ومعاهد وكليات التمريض بشكل غير عادي وغير مسبوق.



فيما زفَّ الدكتور محمد عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقاية بوزارة الصحة، بشرى سارة بشأن توفير لقاح فيروس كورونا المصنع في مصر.

وقال في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج "حضرة المواطن"، المذاع عبر شاشة الحدث اليوم، مساء الثلاثاء، إنه بنهاية هذا الأسبوع سيكون متاحاً أول إنتاج للقاح المصري ضد فيروس كورونا.



وتابع الدكتور محمد عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقاية بوزارة الصحة، أنه لدينا خطة لتطعيم أكثر من 40% من سكان مصر قبل نهاية العام الحالي، مؤكدا أن هناك تعليمات من القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء في هذا الصدد بتوفير اللقاح.

في سياق آخر، طمأن الدكتور عوض تاج الدين مستشار الرئيس عبد الفتاح السيسي للصحة، إن المواطنين بشأن تحوارات فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن تحورات فيروس كورونا تحت السيطرة.

وأضاف تاج الدين، أنه لا يوجد أى نوع من السلالات المتحورة لـ فيروس كورونا فى مصر حتى هذه اللحظة، لافتا إلى أن ذروة الموجة الثالثة لفيروس كورونا فى مصر أوشكت على الانتهاء.



وأوضح مستشار الرئيس عبد الفتاح السيسي للصحة، أنه ما زلنا فى الموجه الثالثة ولم تنتهي بعد، متابعا أن هذا واضح في انخفاض أعداد الإصابة بفيروس كورونا خلال الفترة الماضية.



وقال الدكتور عوض تاج الدين مستشار الرئيس عبد الفتاح السيسي للصحة، إنه فكرة وجود موجة رابعة للوباء العالمي داخل مصر، نتمنى أن لا تكون هناك موجة رابعة، مستدركا أن الدولة تتابع الموقف عن كثب، لرصد وجود موجة رابعة أو لا".

