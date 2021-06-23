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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قرار عاجل من صندوق النقد الدولي بشأن ديون السودان

صندوق النقد يعلن
صندوق النقد يعلن تأمين الدعم اللازم لإعفاء السودان من الديون

أعلن صندوق النقد الدولي في بيان أن المؤسسة استطاعت تأمين تعهدات بالتمويل من الدول الأعضاء، تتيح لها تقديم إعفاء شامل من الديون لدولة السودان.

وقال بيان صندوق النقد الدولي إن الدول الأعضاء تعهدت بتقديم حوالي 1.4 مليار دولار في صورة تمويل، ما يتيح تقديم إعفاء شامل من الديون لتسوية متأخرات السودان، وفقا لوكالة "رويترز" الإخبارية.

في وقت سابق، أعلنت وزارة المالية في السودان إلغاء  سعر الصرف الجمركي المستخدم في حساب رسوم الاستيراد، وذلك كخطوة أخيرة في عملية تخفيض قيمة عملته المحلية.

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وقال بيان صادر عن الوزارة السودانية "تود الوزارة أن تعلن للمواطنين الكرام، أنها واستكمالا لقرار توحيد سعر الصرف، فقد قررت إلغاء العمل بما يسمى بالدولار الجمركي في تقييمها للسلع المستوردة".

وأضاف البيان "لكن الوزارة في ذات الوقت، تطمئن المواطن الكريم بأن هذا الإجراء لن يفضي إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية المستوردة التي تمس حياة المواطن، أو مدخلات الزراعة والصناعة".

وبحسب البيان "تم تخفيض فئات الجمارك إلى الحد الأدنى، حيث أصبحت صفرية لبعض السلع الأساسية المستوردة"، كما ستتولى الوزارة والهيئة العامة للجمارك شرح هذه الترتيبات للمواطن عبر وسائل الإعلام المختلفة.

ويمضي السودان في خطة إصلاحية يراقبها صندوق النقد الدولي، حيث تسعى الحكومة  للحصول على تخفيف لأعباء الديون واجتذاب تمويلات جديدة.

صندوق النقد الدولى صندوق النقد السودان ديون السودان سعر الصرف الجمركي الاقتصاد السوداني

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